Vlahovic e Lautaro, addio Serie A: Premier all’assalto, guai per Motta e Inzaghi – SerieAnews

Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez possono lasciare la Serie A: club di Premier League all’assalto, Motta ed Inzaghi nei guai

La Serie A potrebbe perdere due dei suoi attaccanti più prolifici: Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez sono finiti nel mirino della Premier League, con i club inglesi pronti a mettere a segno colpi importanti sul mercato. Entrambi gli attaccanti, già protagonisti indiscussi nei rispettivi club, potrebbero presto fare le valigie, direzione Inghilterra.

La notizia, se confermata, sarebbe un duro colpo per la Serie A, ma anche per i tecnici delle squadre che li allenano, Thiago Motta e Simone Inzaghi, che si ritroverebbero senza due pedine fondamentali nel loro scacchiere.

Vlahovic pronto a lasciare la Juventus: un club in pole

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra sempre più incerto. La sua permanenza in bianconero è tutt’altro che garantita; l’arrivo di Kolo Muani devastante nelle sue prime gare in campionato e la predilezione di Motta verso il francese con un rapporto non idilliaco con l’attaccante serbo potrebbero essere chiavi decisive per il suo addio.

La Premier League è alla finestra, con diversi club pronti a investire cifre importanti per il suo cartellino. Tra questi, l’Arsenal sembra essere in pole position, pronto a stanziare circa 50 milioni di euro per portare Vlahovic a Londra già la prossima estate.

La Juventus, che sta attraversando un periodo di incertezze economiche, potrebbe essere disposta a cedere il suo bomber, anche in virtù di una scadenza del contratto che arriva nel 2026. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, il serbo potrebbe dire addio alla Serie A e lanciarsi in una nuova avventura in Inghilterra, lasciando vuoto un posto che, finora, ha rappresentato un punto fermo per Thiago Motta.

Lautaro Martinez, l’Inter rischia di perdere il suo capitano

Lautaro Martinez, il cuore dell’attacco dell’Inter, è un altro giocatore che potrebbe presto lasciare la Serie A per volare in Premier. Il capitano nerazzurro, legato all’Inter da un contratto fino al 2029, è stato sempre un obiettivo della Premier League, con club come il Chelsea e l’Arsenal che lo seguono con interesse.

Tuttavia, la sua valutazione supera i 100 milioni di euro, una cifra che l’Inter difficilmente lascerà scendere. Nonostante ciò, il fascino della Premier potrebbe rappresentare una tentazione troppo grande per Lautaro, che, a 27 anni, potrebbe sentire la necessità di affrontare una nuova sfida lontano dall’Italia. Se l’Inter dovesse cedere al pressing dei club inglesi, il tecnico Simone Inzaghi perderebbe così uno dei suoi principali riferimenti offensivi, con gravi ripercussioni sull’equilibrio dell’intera squadra.

Le conseguenze per Motta e Inzaghi: il rischio di perdere due giocatori chiave

Per Thiago Motta e Simone Inzaghi, l’addio di Vlahovic e Lautaro rappresenterebbe un duro colpo. Motta, che sta cercando di consolidare il suo progetto alla Juve, perderebbe uno degli attaccanti più forti della Serie A, mentre Inzaghi si ritroverebbe senza il suo capitano e uno dei principali protagonisti dell’Inter.

In entrambi i casi, le squadre dovrebbero affrontare la difficoltà di sostituire due giocatori dal peso specifico altissimo, rischiando di compromettere i rispettivi progetti. In un campionato come la Serie A, in cui la concorrenza è sempre più agguerrita e l’equilibrio tra le squadre è fondamentale, la partenza di Vlahovic e Lautaro sarebbe un duro colpo non solo per le loro squadre, ma anche per l’intero movimento calcistico italiano.

La Premier League si conferma così come il campionato di riferimento per i top player, pronti a fare il grande salto oltre Manica. La domanda che sorge spontanea è: chi prenderà il loro posto? La Serie A è pronta ad affrontare la sfida di sostituire due delle sue stelle più luminose.