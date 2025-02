Barcellona, assalto a uno juventino: occhio allo scambio estivo

Un calciatore della Juventus è entrato nel mirino del Barcellona: si configura la possibilità di uno scambio la prossima estate

Dalla Spagna sono sicuri: il Barcellona ha appena messo gli occhi su un calciatore che quest’anno ha fatto davvero molto bene, oltre le più rosee aspettative. L’oggetto del desiderio? Un centrocampista della Juventus che, nonostante le difficoltà iniziali, è riuscito a conquistare un posto da titolare.

Eppure Weston McKennie potrebbe non restare alla Juventus il prossimo anno. Ogni mercato, ogni finestra, porta con sé opportunità per i club di ridisegnare la propria rosa, e il Barcellona sembra essere pronto ad approfittare di una situazione che potrebbe giovare a entrambe le squadre.

A inizio stagione, McKennie sembrava destinato a un altro anno da comprimario. Eppure, grazie a un mix di determinazione e capacità di adattamento, è riuscito a conquistare una maglia da titolare e a guadagnarsi la fiducia di Thiago Motta.

Il centrocampista statunitense ha portato energia e dinamismo alla mediana della Juventus, e non solo, visto che per la sua proverbiale duttilità è finito anche a giocare da terzino o da esterno offensivo. Tutte caratteristiche che non sono sfuggite al Barcellona, che lo ha messo tra i suoi obiettivi principali per l’estate.

McKennie per Araujo, scambio Barcellona-Juve: che idea per l’estate

Al Barcellona McKennie piace, ed ecco quindi che potrebbe nascere l’idea di uno scambio che potrebbe coinvolgere uno dei difensori che tanto piace alla Juve: Roland Araujo.

Nonostante il recente rinnovo del suo contratto, Araujo ha visto la sua posizione al Barcellona diventare sempre più precaria. L’arrivo di nuovi rinforzi in difesa, a partire da giocatori come Inigo Martinez, e il possibile acquisto di Jonathan Tah, potrebbero spingere il difensore uruguaiano verso la porta d’uscita.

Araujo, che ha già dimostrato il suo valore in Liga, è considerato un giocatore solido e versatile, perfetto per la difesa della Juventus, che da tempo cerca un elemento di qualità da aggiungere al suo reparto arretrato.

Giuntoli ha monitorato Araujo a lungo e potrebbe finalmente veder realizzarsi l’obiettivo sacrificando McKennie. Al contrario il Barça prenderebbe un jolly preziosissimo che piace a Flick sacrificando un difensore che potrebbe diventare tutt’altro che indispensabile il prossimo anno.

Lo scambio è sicuramente intrigante, anche perché nella shortlist di Giuntoli per la prossima estate il nome di Araujo permane, così come permane la necessità di acquistare un nuovo difensore da affiancare al rientrante Bremer, in una difesa che il prossimo anno sarà tutta da reinventare.