Le milanesi scatenate: scippano l’allenatore a due rivali storiche

Il derby di Milano del prossimo anno potrebbe essere un derby davvero fantascientifico: se vanno via Inzaghi e Conceiçao ci sono due nomi bomba per Inter e Milan

Le milanesi si muovono, e lo fanno con una strategia che rischia di far male, molto male, a due rivali storiche. L’Inter e il Milan stanno pianificando il futuro sulle panchine, e i nomi in ballo non sono semplici suggestioni, ma vere e proprie operazioni di “scippo” ai danni di club che potrebbero accusare il colpo.

Simone Inzaghi ha portato l’Inter ai vertici del calcio italiano, ma il richiamo della Premier League potrebbe essere troppo forte per resistere. Il tecnico piacentino piace a diversi club inglesi e la società nerazzurra sta già studiando il profilo del suo eventuale successore.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Giuseppe Marotta avrebbe individuato in Massimiliano Allegri l’uomo giusto per il post-Inzaghi. Sull’altra sponda di Milano, invece, la tentazione è forte: sostituire Sergio Conceiçao nientemeno che con Antonio Conte.

Se questi scenari dovessero concretizzarsi, le reazioni sarebbero di fuoco. Allegri all’Inter significherebbe vedere l’ex tecnico bianconero sulla panchina della squadra che più ha conteso titoli alla sua Juventus. Difficile pensare che i tifosi juventini possano prenderla bene.

E lo stesso vale per Napoli: un addio di Conte dopo una sola stagione rappresenterebbe una mazzata non da poco, considerando che l’ex Chelsea era stato scelto come punto di riferimento per il rilancio del progetto azzurro. Vederlo al Milan, poi, aggiungerebbe ulteriore pepe alla vicenda, visto il passato anche alla Juve e all’Inter del tecnico pugliese.

Allegri all’Inter, Conte al Milan: uno scenario che sarebbe clamoroso

E quindi l’Inter sta pensando ad Allegri, e non certo da oggi. L’ex tecnico della Juventus è libero dopo l’addio ai bianconeri e vuole tornare in panchina. E Milano, città che frequenta abitualmente, sembra essere sempre più nel suo radar.

Allegri ha il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Inzaghi: esperienza, gestione del gruppo e soprattutto una mentalità vincente che potrebbe garantire all’Inter continuità e competitività. Non è un mistero che negli ultimi tempi il tecnico livornese sia stato avvistato spesso nel capoluogo lombardo, città che comunque già frequentava abitualmente. Segnali di un avvicinamento? Forse sì.

Dall’altra parte del Naviglio, il Milan deve risolvere la grana allenatore. L’avventura di Sergio Conceiçao potrebbe non proseguire oltre questa stagione, e la società rossonera ha già ripreso a corteggiare un vecchio pallino: Antonio Conte.

L’ex allenatore di Inter e Juventus era già stato l’obiettivo principale della dirigenza milanista lo scorso anno, prima di scegliere il Napoli. Ma ora la situazione è cambiata: l’avventura partenopea non sta dando le certezze sperate, e il suo futuro è tutt’altro che definito.

Secondo quanto rivelato da Alfio Musmarra a Top Calcio 24, ci sarebbero stati diversi contatti tra Zlatan Ibrahimovic e Antonio Conte. Il dirigente svedese sarebbe molto determinato a portare l’allenatore pugliese a Milanello, convinto che sia l’uomo giusto per riportare il Milan ai vertici. I contatti tra le parti andrebbero avanti addirittura da gennaio, segnale che la corte è insistente e concreta.

Insomma, le milanesi si stanno muovendo in anticipo e, se i piani dovessero andare in porto, la prossima stagione potrebbe iniziare con due panchine rivoluzionate e un bel po’ di veleni sparsi tra le rivali.