Napoli, Antonio Conte riflette: ci sono due big italiane che lo tentano

Antonio Conte si gode il Napoli in testa alla classifica ma riflette sul futuro, per diversi motivi: due squadre di Serie A potrebbero prenderlo

Il Napoli ha ottenuto il terzo pareggio consecutivo, ma questa volta il risultato ha un valore simbolico ancora maggiore: il punto conquistato contro una Lazio che quest’anno ha già inflitto due sconfitte agli azzurri ha un sapore prezioso.

Nonostante le difficoltà, la squadra di Conte resta saldamente in vetta alla classifica, anche grazie al successo della Juventus che ha fatto sì che gli azzurri rosicchiassero un altro punticino alla squadra di Inzaghi.

Ma l’atmosfera a Napoli non è certo delle più serene. Il club si trova infatti in piena emergenza, con un’infermeria che non smette di riempirsi e un allenatore costretto a fare magie per schierare una formazione competitiva. Le alchimie tattiche non sempre funzionano, con alcuni calciatori costretti a ricoprire ruoli che non sono propri.

La situazione è di certo complessa, e le conferenze stampa di Conte, di recente, non sono mai sembrate particolarmente confortanti: tra dichiarazioni criptiche e frasi che fanno intuire un certo disincanto, è difficile non farsi la domanda: Antonio Conte è davvero così sicuro di voler proseguire la sua avventura a Napoli?

La verità è che il futuro di Conte sulla panchina partenopea non dipenderà tanto da quello che accadrà in campo da qui all’ultima giornata, ma da ciò che succederà dopo l’ultima giornata. Un faccia a faccia con De Laurentiis che chiarirà le rispettive posizioni e darà a Conte il polso esatto di quale sia il progetto del Napoli e se è il caso di proseguire l’avventura insieme.

Milan e Roma su Antonio Conte: tentazione addio

Dire che il mister salentino sia tentato al momento dalle proposte di altre squadre non è corretto: la verità è che prima Conte vorrà capire che carte ha in mano il presidente del Napoli e poi deciderà il da farsi. Ma sarebbe ingenuo far finta di non sapere che alla finestra ci sono due squadre molto interessate a portarselo a casa: il Milan e la Roma.

Il Milan, che già la scorsa estate aveva sondato il terreno senza però riuscire a concretizzare l’affare, è una delle principali pretendenti. La permanenza di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera è tutt’altro che certa, e se le cose non dovessero andare come previsto, il club milanese potrebbe ripensare alla candidatura di Conte, forte di una programmazione importante e di un progetto ambizioso.

Anche la Roma, che quest’anno ha deciso di continuare con Claudio Ranieri, si fa sentire. Con il tecnico romano che sta cercando di portare la nave in porto e analizzando ogni dettaglio per il prossimo futuro, l’idea di un nuovo inizio con un allenatore come Conte sarebbe accolta con entusiasmo. La Roma, infatti, ha la forza economica di rilanciarsi con un progetto ambizioso e, come sempre, il nome di Antonio Conte è uno di quelli che fa sognare i tifosi.

La chiave, come dicevamo, sarà l’atteso incontro estivo tra Conte e il presidente De Laurentiis. Se non dovesse esserci una convergenza di intenti e i risultati non dovessero giustificare il mantenimento di questo legame, la separazione potrebbe diventare inevitabile.

A quel punto, Milan e Roma sarebbero sicuramente pronte a rilanciare la loro offensiva per assicurarsi l’allenatore salentino. L’estate si avvicina e, come sempre, il calcio sa essere un gioco di equilibri delicati, dove ogni mossa può cambiare il futuro di un club.