Milan, Gimenez con lo sconto: così potrebbe costare il 30% in meno

Il Milan si prepara al playoff di Champions League, intanto Ibrahimovic “prega” Santiago Gimenez: così potrebbe costargli 10 milioni in più (o in meno)

Immaginate di comprare un’auto di lusso, pagare una cifra importante e poi scoprire che, nel giro di poche settimane, dovete versare un altro 30% circa al venditore. Oppure, al contrario, che il venditore vi chiami dopo qualche settimana e vi restituisca il 30% di quanto speso in fase d’acquisto.

Sembra strano, vero? Bene, questa è esattamente la situazione in cui potrebbe trovarsi il Milan con Santi Gimenez. Stasera i rossoneri si giocano il futuro in Champions League contro il Feyenoord, l’ex squadra del centravanti messicano, e il risultato avrà un peso non solo sportivo ma anche economico.

A seguire con attenzione lo sviluppo della situazione c’è la presenza ingombrante di Zlatan Ibrahimovic, sempre più coinvolto nelle dinamiche della squadra. L’ex attaccante sta cercando di trasmettere la sua mentalità vincente a un gruppo che, a tratti, sembra aver smarrito fiducia e identità. Zlatan ha trascorso giornate intere a Milanello, parlando con i giocatori, studiando le dinamiche interne e cercando di motivare un ambiente che non può permettersi passi falsi.

E il futuro? Un’eliminazione europea metterebbe in discussione molte cose: dal progetto tecnico alla posizione di Sergio Conceiçao, senza dimenticare le strategie di mercato. Un Milan fuori dalla Champions significherebbe meno risorse per rafforzare la rosa in estate, meno margine di manovra e, soprattutto, un colpo alla credibilità del progetto. Passare il turno, invece, darebbe parecchi vantaggi, anche economici. Ma vediamo nel dettaglio.

Il Milan e il bonus Champions: Gimenez potrebbe diventare un investimento ancora migliore

Se il Diavolo dovesse superare il turno, nelle casse entrerebbero circa 11 milioni di euro, una cifra che, paradossalmente, renderebbe l’acquisto di Gimenez meno oneroso. Ma se il Milan dovesse cadere, quei soldi finirebbero dritti nelle casse del club olandese, che così si ritroverebbe a guadagnare due volte: prima incassando dal cartellino di Gimenez, poi dalla disfatta dei rossoneri in Europa.

Questa sfida non è solo un ottavo di finale, è un bivio. I rossoneri sanno che un’uscita prematura dalla Champions potrebbe complicare i piani per il futuro, sia sul piano tecnico che finanziario. Per questo la presenza di Gimenez assume un peso speciale: l’attaccante è stato preso per fare la differenza nelle notti europee, e ora ha l’occasione di dimostrare che quei 35 milioni di euro investiti su di lui sono stati ben spesi.

Se il messicano riuscisse a segnare e a trascinare il Milan ai quarti, non solo giustificherebbe l’esborso economico, ma contribuirebbe anche a far entrare quegli 11 milioni extra che equivarrebbero, di fatto, a uno “sconto” sul suo acquisto. Viceversa, un’uscita anticipata farebbe aumentare il rimpianto, perché quei soldi finirebbero proprio nelle casse del Feyenoord, arricchendo ancora di più la squadra che fino a pochi mesi fa era la sua casa.

Dunque, più che una partita, questa è una sfida dal peso specifico enorme. Per Gimenez, per il Milan, per il futuro del club. La qualificazione porterebbe soldi, entusiasmo e conferme su una scelta di mercato che ha già ripagato qualcosina ma potrebbe diventare davvero un affare d’oro, anche per Conceiçao o per chi potrebbe arrivare dopo di lui.

L’eliminazione, invece, costringerebbe tutti a fare i conti con un’amara realtà: pagare 35 milioni per un giocatore e poi regalare 10 milioni al suo ex club nel giro di poche settimane non sarebbe esattamente un affare da ricordare.

E allora, Santi, sei pronto a giustificare quell’investimento? La risposta arriva stasera, sul campo.