Caso Lookman, polveriera Atalanta: risposta a Gasperini e addio subito – SerieAnews

In casa Atalanta è scoppiato il caso Lookman: il nigeriano ha risposto a Gasperini e va via subito

La Champions League si è rivelata ancora una volta un banco di prova difficile per l’Atalanta, che nella serata di ieri ha affrontato il Brugge nel ritorno dei play-off. Nonostante la sconfitta, l’Atalanta ha trovato una piccola luce in Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano che ha segnato l’unico gol della squadra nel 3-1 subìto in Belgio.

Lookman, subentrato in campo, ha portato subito una scarica di adrenalina, siglando la rete che avrebbe potuto riaprire la partita. Un gol importante, che ha mostrato la sua grinta, ma che è stato accompagnato anche da un episodio controverso.

Nel corso della stessa partita, infatti, Lookman si è trovato ad affrontare un momento difficile: sul 3-1, l’attaccante ha avuto l’opportunità di accorciare ulteriormente le distanze con un rigore. La sua esecuzione, però, non è stata impeccabile. Il tiro è stato ben parato dal portiere del Brugge, Mignolet, ma la critica non si è fatta attendere.

A fine partita, il tecnico Gian Piero Gasperini non ha risparmiato dure parole per il suo giocatore: “Non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, ma evidentemente Lookman era euforico e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto“, ha dichiarato il tecnico.

Le parole di Lookman e la sua risposta

Non è facile per un giocatore dover affrontare critiche dopo un errore, soprattutto in una partita così importante. Tuttavia, Lookman ha risposto con grande maturità e ha voluto esprimere la sua delusione in un post sui social: “Mi rattrista dover scrivere questa dichiarazione in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città“.

“Non solo mi ferisce ma mi sembra anche irrispettoso in modo profondo essere individuato nel modo in cui sono stato anche per il duro lavoro anche per l’impegno ed il lavoro messi ogni giorno per aiutare a portare questa squadra ed i tifosi al successo“, ha scritto l’attaccante.

Parole che mostrano quanto Lookman tenga a quel che ha costruito con la squadra e come il suo impegno, anche nei momenti difficili, sia sempre stato sincero. Il giocatore ha anche aggiunto: “In verità, ho affrontato molti momenti difficili durante il mio periodo qui, la maggior parte dei quali non ho mai parlato“.

“Secondo me, la squadra deve sempre essere protetta e deve venire prima. Tutto ciò rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso“. Parole che non solo rispecchiano il suo carattere, ma che sottolineano anche quanto l’attaccante si senta parte di un progetto collettivo, prima che della critica individuale.

Caso Lookman, futuro incerto e mercato

Guardando al futuro, il destino di Lookman in Atalanta sembra essere appeso a un filo. La sua stagione non è stata mai lineare, ma nonostante le difficoltà, l’attaccante nigeriano è riuscito a segnare gol importanti e a confermare le sue potenzialità.

Nonostante ciò, la possibilità di una sua partenza in estate appare sempre più concreta, soprattutto dopo le vicende della scorsa stagione. Il suo valore sul mercato, che l’anno scorso era intorno ai 20-25 milioni di euro, è aumentato notevolmente grazie a una stagione più che positiva, spingendosi oltre i 50 milioni.

Con due anni di contratto ancora da completare, l’Atalanta potrebbe decidere di vendere Lookman in estate, considerando anche la sua grande visibilità dopo la tripletta al Bayer Leverkusen della scorsa stagione. Nonostante le voci di mercato, Lookman è stato sempre una risorsa importante per l’Atalanta, e la sua eventuale partenza lascerebbe un vuoto difficile da colmare.

Tuttavia, il club bergamasco dovrà fare i conti con il suo valore e con l’interesse che potrebbe arrivare dalle big d’Europa. In ogni caso, sembra che Lookman e l’Atalanta siano destinati a dirsi addio, a meno che il presidente Pagliuca non decida di fare uno sforzo per trattenere il talento nigeriano, un’impresa che, al momento, appare tutt’altro che facile. La sua partenza potrebbe essere il punto di svolta di una stagione ricca di emozioni per il club di Bergamo.