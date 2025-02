Promesse vane, Frattesi in estate lascia l’Inter: due scambi in ballo

Davide Frattesi ha sfiorato l’addio all’Inter a gennaio ma in estate potrebbe concretizzarsi la cessione: ci sono due big italiane su di lui per impostare uno scambio

Davide Frattesi e l’Inter, una storia che rischia di interrompersi prima del previsto. Eppure, solo un anno fa sembrava il matrimonio perfetto: un centrocampista dinamico, con il DNA giusto per il gioco di Simone Inzaghi e l’entusiasmo di chi voleva finalmente imporsi in una grande squadra. Ma qualcosa non ha funzionato.

A gennaio, il nome di Frattesi era finito fra i possibili partenti, visto che la sua situazione nell’Inter non era quella che si aspettava. L’interesse nei suoi confronti non mancava, soprattutto dall’estero, ma le richieste economiche nerazzurre hanno spento sul nascere qualsiasi possibilità di addio anticipato. La promessa di un maggiore impiego nel girone di ritorno sembrava poter cambiare le cose, ma i fatti raccontano un’altra storia: nelle partite che contano Frattesi resta un’opzione di turnover, una pedina utile, ma non imprescindibile.

La panchina nei big match, come quella contro la Juventus (per 90′ fuori), ha tolto ogni dubbio: nel sistema di Inzaghi, il centrocampista azzurro non è un titolare. E se il tecnico dovesse restare alla guida dell’Inter anche nella prossima stagione, allora lo scenario più probabile è l’addio in estate.

Ma chi può prendere Frattesi? Qualche indicazione l’ha data nell’ultima intervista il suo agente Beppe Riso: il mercato estero, soprattutto la Premier League, osserva con interesse la situazione, ma in Italia ci sono due squadre che potrebbero fare sul serio: Napoli e Roma. Entrambe avevano già provato a prenderlo a gennaio e potrebbero tornare alla carica a giugno, con un vantaggio non da poco rispetto alla concorrenza: hanno le contropartite giuste per far vacillare l’Inter.

Napoli e Roma su Frattesi: le due pedine di scambio che possono offrire

Nel caso del Napoli, il nome più caldo è quello di Giacomo Raspadori, vecchio pallino nerazzurro, che con l’arrivo di Antonio Conte è finito ai margini del progetto partenopeo. Uno scambio alla pari, o quasi, potrebbe soddisfare tutti: l’Inter aggiungerebbe una pedina offensiva utile al proprio reparto avanzato, mentre Frattesi avrebbe finalmente un ruolo da protagonista in una squadra che fa la Champions e con un allenatore che lo stima.

Per la Roma, invece, la situazione è più intricata, ma altrettanto suggestiva. Il nome più credibile come contropartita è quello di Lorenzo Pellegrini, già offerto a gennaio, il capitano giallorosso che piace molto a Inzaghi e che a luglio potrebbe dire addio alla sua squadra del cuore.

Il rapporto di Pellegrini con la piazza – e non solo – si è incrinato, e l’Inter potrebbe essere una destinazione perfetta per lui. Uno scambio con Frattesi avrebbe senso sia a livello tecnico che economico, con i nerazzurri che si assicurerebbero un centrocampista di qualità e leadership, mentre la Roma riporterebbe a casa un giocatore che non ha mai nascosto il suo legame con il club.

E lui, cosa preferirebbe? Entrambe le destinazioni hanno il loro fascino. A Roma tornerebbe in un ambiente familiare, con la possibilità di sentirsi finalmente il punto di riferimento di una squadra che punta su di lui. A Napoli, invece, troverebbe Antonio Conte, un allenatore che stravede per il suo dinamismo e che gli garantirebbe un ruolo da protagonista in una squadra che, con ogni probabilità, giocherà la Champions League. Difficile dire quale sia la scelta migliore, ma una cosa è certa: Frattesi ha bisogno di spazio, e all’Inter non può più accontentarsi di un ruolo marginale.

L’estate porterà una decisione inevitabile. La sensazione è che il suo futuro sia già scritto, e che la sua avventura nerazzurra stia per concludersi con un finale diverso da quello sognato. Ma quale sarà la sua prossima destinazione? Napoli e Roma sono pronte, e il mercato estivo darà la risposta.