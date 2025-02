Nuovo obiettivo Roma, ci arrivano conferme: è il “killer” dell’Atalanta – ESCLUSIVA

Ha guidato la sua squadra a battere l’Atalanta in Champions, ora lo vuole la Roma, e non solo: scopriamo chi è il nuovo crack nel mirino delle italiane

Solo un paio di sere fa contribuiva fattivamente ad eliminare l’Atalanta dalla Champions League, ora invece l’Italia potrebbe portarselo a casa attraverso una delle big che lo stanno seguendo. E questa big potrebbe essere proprio la Roma.

In queste ore sta prendendo quota un nome nuovo per il centrocampo giallorosso: Ardon Jashari. Il giovane talento del Club Brugge ha attirato l’interesse di diversi club italiani, compresa la Juventus, grazie alla sua prestazione da protagonista nella vittoria dei belgi contro l’Atalanta in Europa League. Un match che ha messo in luce la sua leadership e la capacità di dominare la mediana contro un’avversaria di alto livello.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il nome di Jashari non è una semplice suggestione di mercato, ma un profilo realmente attenzionato dalla Roma in vista dell’estate.

Il centrocampista svizzero di origini kosovare ha ottime referenze e viene considerato il profilo ideale per una squadra che cerca un mix tra qualità e dinamismo nella zona nevralgica del campo. Tuttavia, come per ogni acquisto proveniente da un campionato diverso, andrebbe testato nel contesto della Serie A, una sfida molto più impegnativa rispetto alla Pro League belga.

La Roma segue con grande interesse la sua crescita, consapevole che Jashari potrebbe rappresentare un investimento mirato per il futuro. Ma i giallorossi non sono soli: anche la Juventus ha messo gli occhi sul classe 2002, pronta a inserirsi in un’eventuale trattativa nella prossima sessione di mercato.

Chi è Ardon Jashari, che piace tanto a Ghisolfi. E a Gasperini…

Nato il 30 luglio 2002 a Cham, in Svizzera, Jashari è un centrocampista moderno capace di adattarsi a diverse situazioni tattiche. Gli osservatori lo descrivono come un giocatore tecnico, ma anche grintoso nei contrasti: un mediano di spessore, da tenere sicuramente d’occhio per il futuro.

Cresciuto calcisticamente nel Lucerna, si è affermato come una delle promesse più interessanti del calcio svizzero, tanto da guadagnarsi la fascia di capitano del club già a 20 anni. Nell’estate 2024 è passato al Club Brugge, dove ha confermato il suo valore anche in campo internazionale.

Le sue caratteristiche principali lo rendono un profilo molto appetibile: è un mediano che unisce qualità e aggressività, con un’ottima capacità di lettura del gioco e una grande precisione nei passaggi. Nonostante sia principalmente un regista, Jashari non si tira indietro nei duelli fisici e nei recuperi difensivi, rendendolo un giocatore completo per il ruolo di mezzala o play basso in un centrocampo a tre.

Sul piano contrattuale, il giovane svizzero ha firmato la scorsa estate un contratto con il Club Brugge fino al 2028, pagato 6 milioni al Lucerna. Il suo valore di mercato attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe salire ulteriormente in caso di un exploit nelle competizioni europee.

C’è poi un altro aspetto da considerare: prima di buttarla fuori dalla Champions, Jashari era finito anche nel mirino dell’Atalanta. In effetti è un classico calciatore “da Gasperini”, uno di quei mediani che coniugano quantità e qualità che nel centrocampo a due del Gasp ci starebbero alla perfezione. E allora, visto che si parla con insistenza anche di un possibile “matrimonio” fra Gasperini e la Roma, chissà che Jashari non si riveli un acquisto fatto pensando proprio al Gasp. Staremo a vedere.