Milan, cinque cessioni a fine stagione: la scelta di Conceiçao per l’immediato – SerieAnews

Milan, è fallimento del progetto: in estate ben cinque addii, intanto ecco le scelte di Conceiçao

La stagione del Milan è fatta di alti e bassi, e, nonostante la recente eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, i rossoneri non hanno intenzione di arrendersi.

Un’uscita che, se da un lato ha scosso gli animi, dall’altro ha spinto il club a concentrarsi con maggiore intensità sull’obiettivo principale della stagione: il quarto posto in Serie A, che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima competizione europea. La squadra di Conceição ha trovato la forza di rialzarsi grazie a due vittorie consecutive, portando a tre i successi nelle ultime quattro giornate di campionato, ma la corsa è ancora lunga.

Il Milan si trova al settimo posto con 41 punti, a cinque lunghezze dal quarto posto. Un divario che, pur non sembrando insormontabile, richiede uno sforzo costante, un gioco fluido e, soprattutto, una squadra che riesca a compattarsi sempre di più.

Milan, i “Fab Four” anche a Torino: l’idea di Conceiçao

Ed è proprio su questo che si sta concentrando il tecnico rossonero, come sottolineato in conferenza stampa: “L’esperimento dei Fab Four non verrà abbandonato“. Un approccio offensivo, che ha come protagonisti Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez, un’idea di calcio che Conceição intende perfezionare.

A Torino, nonostante qualche acciacco, Pulisic sarà titolare insieme agli altri tre compagni, con l’intento di portare a casa i tre punti. La rosa di quest’anno è indubbiamente più ampia e qualitativa, grazie agli innesti di gennaio. I colpi come Sottil, Bondo, Joao Felix, Walker e il clamoroso arrivo di Gimenez hanno alzato il livello.

Tuttavia, c’è un paradosso che emerge: l’eliminazione dalle coppe europee potrebbe significare che il Milan, pur avendo più opzioni, rischi di scendere in campo con gli stessi giocatori di sempre. Le necessità di ottenere risultati rapidi potrebbero ridurre lo spazio per gli esperimenti, costringendo il tecnico a puntare sugli undici titolari che reputa già i migliori.

Milan, in cinque diranno addio: i nomi

A conti fatti, c’è chi rischia di non vedere più molta luce in questa stagione. Le difficoltà vissute finora, sia a livello individuale che collettivo, pongono alcuni giocatori sotto una lente d’ingrandimento: da Chukwueze a Jovic, passando per Terracciano, Loftus-Cheek e Abraham.

Alcuni di loro, nonostante siano stati protagonisti di una partenza promettente, potrebbero vedersi tagliata la strada verso un possibile futuro in rossonero, con la scadenza del loro contratto che sembra avvicinarsi inesorabilmente. Sarà curioso vedere come si evolveranno le cose nei prossimi mesi.

L’obiettivo del Milan è chiaro: tornare a competere ai vertici. Ma per farlo, è necessario che tutto funzioni, a partire dal gioco fino a una gestione oculata delle risorse a disposizione. Che direzione prenderà la squadra di Conceição? Riusciranno i rossoneri a centrare l’obiettivo quarto posto e, magari, a riscrivere la propria storia anche per la prossima stagione? La risposta arriverà sul campo.