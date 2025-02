Napoli, se va via Conte l’obiettivo è solo uno: ha la clausola rescissoria

Il Napoli si appresta a vivere un finale di stagione da brividi, ma poi Conte deciderà il suo futuro: se dovesse andar via c’è un nome nei pensieri di De Laurentiis

Chi l’avrebbe detto, solo pochi mesi fa, che il Napoli si sarebbe ritrovato a giocarsi il titolo fino all’ultima giornata? Eppure, la squadra che lo scorso anno navigava nelle acque torbide della metà classifica oggi è tornata a lottare per il tricolore.

Il merito? Innegabile quello dei giocatori, ma sarebbe ridicolo non riconoscere il ruolo fondamentale di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha portato mentalità, organizzazione e una feroce voglia di vincere, trasformando una squadra smarrita in una macchina da battaglia.

Eppure, mentre i tifosi sognano l’ennesima impresa, dietro le quinte si agita un’ombra: Conte resterà anche il prossimo anno? L’allenatore ha già lanciato qualche segnale poco rassicurante. Le sue perplessità sul mercato e sulla reale ambizione del club sono note. Lui, che ha sempre scelto progetti chiari e investimenti mirati, vuole garanzie. E se queste non arrivassero?

Aurelio De Laurentiis non è uno che si fa cogliere impreparato. Sa bene che se Conte decidesse di chiudere il capitolo Napoli, servirebbe una soluzione immediata e di qualità. E, in realtà, ha già in mente il nome perfetto.

In questo momento, però, tutto ruota attorno a una domanda: Antonio Conte rimarrà? Se l’allenatore otterrà le garanzie che chiede, la sua avventura in azzurro potrebbe proseguire, con l’obiettivo di consolidare il lavoro fatto in questa stagione. Se invece le divergenze con la società si acuiranno, allora il divorzio sarà inevitabile.

Napoli, De Laurentiis “studia” Italiano: col Bologna c’è la clausola

Non succede, ma se succede il dopo Antonio Conte ha un nome e un cognome: Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano è un vecchio pallino di ADL, che lo segue dai tempi dello Spezia e ha sempre apprezzato la sua idea di calcio, elogiandolo pubblicamente a più riprese, quasi come se stesse aspettando il momento giusto per portarlo a Napoli.

Dopo aver fatto vedere grandi cose con la Fiorentina, Italiano sta continuando a dimostrare il suo valore al Bologna, dove ha portato gioco, organizzazione e risultati. E qui arriva il dettaglio chiave: secondo quanto abbiamo appreso, sul suo contratto c’è una clausola rescissoria.

Se il Napoli decidesse di puntare su di lui, basterebbe versare la cifra pattuita per liberarlo dal Bologna e portarlo sotto il Vesuvio. Una scorciatoia che potrebbe rivelarsi preziosa, soprattutto se la situazione con Conte dovesse precipitare all’improvviso.

Attenzione, però: Italiano è un profilo che piace anche altrove. Il Milan, ad esempio, lo sta monitorando con grande interesse, soprattutto se a fine stagione dovesse aprirsi un cambio in panchina. Attenzione però al clamoroso effetto domino, perché ancora più di Italiano Ibrahimovic sta corteggiando con insistenza proprio Antonio Conte, che quindi potrebbe “liberare” la sua panchina proprio ad Italiano.

Ma prima di pensare al futuro, c’è un presente da vivere fino all’ultimo respiro. E con uno scudetto ancora possibile, è meglio rimandare i bilanci. Perché, alla fine, se Conte dovesse portare il Napoli in paradiso potrebbe anche decidere di proseguire lì dove il progetto può comunque dare ancora grandi soddisfazioni.