Wanda Nara senza freni: l’ultima richiesta a Icardi è fuori da qualsiasi logica

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si fa sempre più infuocata: richieste economiche folli, accuse di rapimento e una battaglia legale che promette scintille. Scopri gli ultimi dettagli di questa incredibile vicenda.

Ci sono storie che sembrano destinate a non finire mai, e quella tra Wanda Nara e Mauro Icardi rientra a pieno titolo in questa categoria.

Dopo oltre un decennio tra amore, scandali e riappacificazioni, la loro relazione si trascina ora tra tribunali e richieste economiche da capogiro. L’ultimo capitolo di questa intricata saga ha lasciato tutti a bocca aperta: la showgirl argentina avrebbe avanzato una richiesta economica a dir poco esorbitante nei confronti dell’ex marito.

Difficile trovare una coppia più chiacchierata nel mondo del calcio e dello spettacolo. Tutto era iniziato con il clamoroso triangolo amoroso tra Wanda, all’epoca moglie di Maxi Lopez, e il giovane Icardi. Da quel momento, la loro storia è stata una costante fonte di gossip, tra crisi, infedeltà reciproche e riconciliazioni che sembravano voler resistere all’inevitabile.

Negli ultimi anni, però, le cose sono precipitate. Dopo la scoperta della malattia di Wanda Nara, sembrava che i due avessero ritrovato un certo equilibrio. Icardi le è stato vicino anche durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, ma il passato è tornato a bussare alla porta: prima il tradimento con China Suarez, poi il flirt di Wanda con Keita Baldé e infine la relazione con il rapper L-Gante. Troppi scossoni e accuse reciproche decisamente pretestuose per un rapporto già fragile.

La battaglia legale fra Icardi e Wanda Nara: cifre da capogiro e accuse pesanti

L’11 marzo sarà una data cruciale: Wanda e Mauro si ritroveranno a Milano per la prima udienza del divorzio. Lei avrebbe preferito che la separazione si celebrasse in Argentina, dove avrebbe avuto un maggiore controllo sulla narrazione mediatica. Tuttavia, i giudici hanno dato ragione a Icardi, che ha insistito per portare la questione davanti alla giustizia italiana.

Ma il vero shock è arrivato con le richieste economiche avanzate da Wanda: 500 mila euro al mese di mantenimento. Una cifra fuori da ogni logica? Forse, ma la Nara ha sempre vissuto nel lusso, spostandosi con jet privati e gestendo in prima persona il patrimonio dell’ex marito. Per anni, infatti, ha avuto il controllo della società che incassava i milionari stipendi del calciatore, così come delle proprietà di lusso della coppia, tra cui l’appartamento di Milano e la villa sul Lago di Como.

Dal canto suo, Icardi non è rimasto a guardare: ha chiesto il ritiro del passaporto delle figlie, accusando Wanda di averle portate in Argentina senza il suo consenso. Il calciatore avrebbe perfino sporto denuncia per rapimento di minori, scatenando una nuova ondata di polemiche.

Oltre ai soldi e alla battaglia legale, c’è un altro elemento che rende questa vicenda ancora più delicata: le figlie della coppia. I giudici hanno stabilito che Icardi ha diritto a vederle, ma secondo alcuni rumors Wanda gli starebbe impedendo di farlo. E così, mentre le accuse volano e i dettagli scottanti emergono da chat private diffuse dai media argentini, questa separazione assume sempre più i contorni di una soap opera senza fine.

Cosa succederà ora? L’udienza di marzo potrebbe rivelarsi solo l’inizio di un altro capitolo esplosivo, con colpi di scena che nessuno può ancora prevedere. Quello che è certo è che questa storia, tra lusso sfrenato, passioni e vendette, continua a tenere tutti con il fiato sospeso.