Caso Kvaratskhelia, PSG nei guai: ma può tornare al Napoli?

Il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG è finito sotto la lente della giustizia. Ma può davvero tornare al Napoli? Scopri cosa potrebbe succedere al futuro del georgiano e al club parigino

È stato il colpo di mercato che ha fatto tremare tutto. Il trasferimento di Kvicha Kvaratskhelia al PSG è arrivato come un fulmine a ciel sereno, scuotendo le certezze del Napoli che, fino a quel momento, stava viaggiando a gonfie vele verso il titolo.

L’addio del georgiano, un mercato in entrata fallimentare e i mille problemi che hanno messo in difficoltà Antonio Conte e la sua squadra, ora improvvisamente costretta a inseguire l’Inter. Ma a Parigi, le cose non sembrano andare molto meglio. La squadra, tra le polemiche legali e un inizio di stagione tutt’altro che brillante, si ritrova a fronteggiare una situazione che nessuno si aspettava.

In un mondo in cui le trattative per i calciatori sembrano quasi sempre nette e definitive, il PSG si trova a dover fare i conti con una possibile irregolarità legata all’acquisto di Kvaratskhelia dal Napoli.

Secondo le ultime notizie, infatti, il Lione ha deciso di rivolgersi alla commissione legale della Professional Football League (LFP), accusando il club parigino di aver violato le regole che disciplinano i trasferimenti.

La causa nasce dall’asserita irregolarità dei finanziamenti utilizzati dal PSG per concludere l’affare, accusati di provenire da fonti esterne al club, in contrasto con le normative che vietano il coinvolgimento di sovvenzioni straniere. Una situazione, unita anche ad altre, che sta mettendo a rischio il prosieguo dell’avventura di Al-Khelaifi alla guida del club francese.

Una disputa legale che potrebbe avere ripercussioni non solo sul piano giuridico, ma anche sull’aspetto sportivo, con la possibilità che il PSG venga penalizzato. Ma allora, cosa accadrebbe se il ricorso dovesse essere accolto?

Il ricorso del Lione per Kvaratskhelia: che cosa può succedere al PSG?

Immaginiamo per un momento che il ricorso del Lione venga accolto e che il PSG venga effettivamente penalizzato. La squadra di Luis Enrique potrebbe perdere la partita contro il Lione a tavolino e tutte le altre nelle quali ha schierato l’esterno georgiano, ma la situazione potrebbe andare ben oltre una semplice perdita di punti.

In un caso del genere, il PSG non potrebbe schierare Kvaratskhelia fino a quando non fosse risolta la questione, lasciando il georgiano senza possibilità di giocare. Ma a questo punto, una domanda sorge spontanea: Il Napoli potrebbe riprendersi il giocatore? Sarebbe possibile vedere il ritorno di Kvaratskhelia sotto la maglia azzurra?

E qui la risposta è chiara e secca: no, è praticamente impossibile che Kvaratskhelia possa tornare al Napoli. L’affare tra il club partenopeo e il PSG non può essere considerato nullo, anche se dovesse esserci un risvolto negativo per il club parigino.

Il trasferimento di Kvara è stato già completato, e il suo ritorno in Serie A sarebbe un’eventualità che non può concretizzarsi a causa delle regole che disciplinano il mercato calcistico internazionale. Ovviamente a meno che non ci sia una trattativa con una qualsiasi squadra italiana, ma a certe cifre non è per niente semplice.

Se il PSG dovesse rimanere bloccato dalla causa legale, l’unica possibilità per Kvaratskhelia sarebbe quella di essere trasferito a un altro club, ma con tutta probabilità non certo al Napoli col quale peraltro non si è lasciato benissimo. Per il Napoli, l’affare è ormai concluso, e il ritorno del giocatore sarebbe un’ipotesi che non può realizzarsi.

Non c’è alcuna base legale o sportiva che permetta al club di De Laurentiis di riacquistare il georgiano, nemmeno in caso di esito sfavorevole per il PSG. Qui c’è un approfondimento di Calcio e Finanza sul ricorso del Lione e le possibili implicazioni.

Quindi, mentre il PSG si trova a dover affrontare una possibile crisi legale, Kvaratskhelia si trova in una posizione scomoda. Nonostante la sua stella brillasse a Napoli, la sua nuova avventura a Parigi potrebbe subire una battuta d’arresto, con risvolti a questo punto tutti da verificare.