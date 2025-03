La classifica delle squadre più longeve in Serie A: in “zona Champions” c’è una sorpresa

Ok, l’Inter è ovviamente in testa alla classifica delle squadre che sono da più tempo in Serie A, ma le posizioni successive non sono così banali. Vediamole insieme!

Nel calcio moderno, la stabilità in Serie A è un valore che pochi club possono vantare. Tra promozioni e retrocessioni, la permanenza nella massima serie è spesso un banco di prova per la solidità economica e tecnica di una squadra.

Restare a lungo in Serie A non è solo un motivo di prestigio, ma anche una garanzia economica. Squadre come Inter, Roma e Milan hanno saputo consolidarsi grazie a investimenti mirati e una gestione attenta. D’altra parte, club come Udinese ed Empoli dimostrano che si può rimanere stabilmente in Serie A anche senza budget enormi, puntando su scouting e valorizzazione dei giovani.

L’avvento di Como, Parma e Venezia in A dimostra che il calcio italiano sta vivendo una fase di rinnovamento, con piazze storiche che tornano a competere al massimo livello e altre, come il Como, che stanno diventando sempre più importanti. Sarà interessante vedere se riusciranno a stabilizzarsi o se dovranno lottare per la permanenza.

Le squadre più longeve in Serie A: Inter su tutte, Udinese quinta

Ma quali sono le squadre attualmente in Serie A che da più tempo non conoscono la Serie B? Le abbiamo messe in classifica, a partire dall’Inter che in B non c’è mai stata. Naturalmente in coda ci sono le neopromosse, in una classifica che presto potrebbe dover già salutare il Monza, dopo tre anni di “sopravvivenza”, e il Venezia dopo un solo anno.

Resta da vedere chi sarà la terza: la più “anziana” fra le candidate sarebbe il Verona, che è in A ormai da ben 6 anni. A proposito di squadre che spesso lottano per la salvezza, fa specie vedere così in alto in questa classifica l’Udinese, che in un’ideale “posizionamento Champions” lo scorso anno avrebbe conquistato la massima competizione continentale con il suo quinto posto.

Ma vediamo insieme la classifica completa, che ovviamente ha posizionamenti molto diversi da quella che è l’attuale classifica di Serie A.