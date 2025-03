Sliding doors Vlahovic-Zirkzee: l’indizio che in estate sarà scambio

Due destini incrociati che sembrano scritti dallo sceneggiatore di Sliding Doors. Coincidenza o preludio a uno scambio che potrebbe scuotere il mercato estivo?

La Juventus e il Manchester United si trovano di fronte a un bivio per il futuro dei loro centravanti. Dusan Vlahovic e Joshua Zirkzee sono due attaccanti con qualità diverse, ma entrambi sembrano sempre meno adatti ai contesti in cui si trovano ora. Ecco perché l’idea di uno scambio in estate non è affatto campata in aria.

Per la Juve, il tema è chiaro: con Thiago Motta in panchina, il centravanti ideale non è un finalizzatore puro, ma un attaccante in grado di partecipare attivamente alla manovra.

Zirkzee, che proprio con Motta è esploso a Bologna, è il profilo perfetto per il progetto bianconero, ammesso – e non concesso – che non si cambi guida tecnica a fine anno. Il suo stile di gioco, fatto di movimenti eleganti e dialoghi stretti con i compagni, sarebbe molto più funzionale rispetto a un Vlahovic che, negli ultimi mesi, è sembrato spesso avulso dal gioco della squadra. Ma parliamo comunque di un talento da prendere sempre e comunque, che sia con o senza il suo mentore.

Dall’altra parte, lo United ha bisogno di un bomber vero, uno che sappia riempire l’area e garantire gol con continuità. L’esperienza inglese di Zirkzee finora non ha convinto: il suo talento è indiscutibile, ma la Premier League richiede un’intensità fisica e mentale che l’olandese, al momento, fatica a reggere.

Ecco perché Vlahovic potrebbe rappresentare una soluzione più adatta al gioco dei Red Devils, che cercano un attaccante più fisico e pronto a battagliare nei duelli.

Vlahovic e Zirkzee, una coincidenza che fa riflettere

Lo scambio rimane un’idea, ma a rafforzarla è arrivata una coincidenza che sembra scritta apposta per alimentare i sospetti.

Mercoledì sera, Juventus Stadium, quarti di finale di Coppa Italia. Sul dischetto va Vlahovic, che ha l’occasione di trascinare la sua squadra avanti. Invece, la palla finisce alta. Un errore pesante, che ha lasciato più di qualche strascico.

Nel frattempo, a Manchester, un copione molto simile. FA Cup, lo United si gioca la qualificazione contro il Fulham ai rigori. Tocca a Zirkzee, uno che dal dischetto ha spesso mostrato freddezza. Ma anche lui sbaglia.

Due errori, due eliminazioni. E soprattutto, due attaccanti che sembrano essere arrivati a un punto di svolta con i rispettivi club.

Dal punto di vista economico, ne parlavamo già a gennaio: uno scambio alla pari potrebbe essere la soluzione più semplice per chiudere l’affare. Zirkzee è arrivato allo United con un investimento importante, ma il suo valore non si è ancora impennato. Vlahovic, invece, è ancora considerato un attaccante di prima fascia, ma pesa molto a bilancio per la Juventus, che deve alleggerire il monte ingaggi.

E qui si arriva a un nodo chiave: il contratto di Vlahovic. Il serbo guadagnerà circa 12 milioni di euro a stagione nel suo ultimo anno di contratto, uno stipendio che sarebbe difficile da sostenere per i Red Devils, che hanno già una gestione salariale impegnativa. Se davvero dovesse aprirsi questa possibilità, l’ex Fiorentina dovrebbe rivedere le sue pretese economiche per rendere l’affare sostenibile.

D’altra parte, Zirkzee ha un ingaggio più basso, e la Juventus potrebbe garantirgli un salto di qualità senza dover stravolgere i propri equilibri finanziari. E se Motta resta e dovesse spingere per averlo, è probabile che la società bianconera faccia uno sforzo per accontentarlo.

Sliding doors: i segnali del destino

Certe volte, il calcio sembra scritto da una mano invisibile. Quei due rigori sbagliati, a distanza di poche ore, possono sembrare solo una coincidenza. Oppure no.

Uno scambio avrebbe senso per entrambe le squadre: la Juve troverebbe il centravanti ideale per il gioco di Motta, lo United si assicurerebbe un bomber di razza. Ed entrambe si libererebbero di un calciatore che altrimenti finirebbe per essere pesantemente svalutato.

Ora resta da capire se queste sliding doors si apriranno davvero. O se quei due errori resteranno solo un dettaglio senza seguito.