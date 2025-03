Milan-Pioli, ritorno possibile? Questa frase ha scatenato i tifosi rossoneri

Un commento di Stefano Pioli ha riacceso le voci su un suo possibile ritorno al Milan. Suggestione o reale possibilità? La reazione dei tifosi è tutta un programma

Un anno fa sarebbe sembrata un’idea folle. Forse lo è ancora oggi. Ma nel calcio niente è davvero impossibile. La storia è piena di ritorni inattesi, di capitoli che sembravano chiusi e invece si sono riaperti quando nessuno ci credeva più. E adesso, tra i sussurri di mercato e le ipotesi più ardite, una domanda rimbalza tra i tifosi del Milan: Stefano Pioli potrebbe davvero tornare?

Sarebbe una di quelle trame da film romantico: la coppia si lascia, ognuno prende la propria strada, scopre che l’erba del vicino non è poi così verde e alla fine si ritrova. Ma questa non è Hollywood, è San Siro, ed è difficile immaginare un sequel con un finale davvero lieto.

Il Milan sta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione, anche se la situazione attuale potrebbe portare a un’accelerazione. La posizione di Sergio Conceiçao, infatti, sembra sempre più traballante e il club sta valutando diverse opzioni per il futuro.

Dall’altra parte, Pioli sta vivendo un’esperienza tutt’altro che esaltante in Arabia Saudita. Il suo percorso con l’Al Nassr non è decollato e si parla già di una separazione anticipata se l’allenatore dovesse fallire l’operazione Champions League asiatica. Ecco perché il suo nome è tornato a circolare nei dintorni di Milanello.

L’intervista di Pioli e quella frase che scatena i tifosi

A scatenare le speculazioni è stata un’intervista a Sky Sport, in cui l’ex allenatore rossonero ha dichiarato: “Mi dispiace tanto per la situazione del Milan, in questo momento sono lontano, mi dispiace per i miei giocatori e per i tifosi perché a Milano si era creato qualcosa di magico.”

È bastata questa frase – “in questo momento sono lontano” – per accendere la fantasia di alcuni e l’irritazione di molti altri sui social. Ecco, diciamolo chiaramente: il ritorno di Pioli non scalda i cuori di una buona parte della tifoseria rossonera. Quando ha lasciato il Milan la scorsa estate, lo ha fatto tra critiche e dubbi su un ciclo che appariva ormai esaurito.

La sensazione è che l’idea di riprendere un tecnico con cui si è chiuso senza troppi rimpianti non entusiasmi l’ambiente. Nel calcio, si sa, le minestre riscaldate raramente funzionano. E il Milan sembra più orientato verso un nome nuovo, capace di dare una sterzata chiara alla squadra.

Attenzione al fattore Tare

Ma c’è un elemento che potrebbe alimentare questa possibilità: Igli Tare. L’ex direttore sportivo della Lazio, vicino a un ruolo nel Milan, conosce bene Pioli. Lo aveva scelto nel 2014 per guidare i biancocelesti, e insieme hanno raggiunto una finale di Coppa Italia e un terzo posto in campionato con qualificazione ai preliminari di Champions.

Proprio lo scorso anno Tare ne parlò così: “Stefano è sincero, un grande uomo e un grande allenatore. Ho avuto modo di apprezzarne il carattere, le capacità tecniche, l’onestà, appunto, la qualità umana”.

Insomma, se Tare dovesse effettivamente entrare nell’organigramma del Milan, l’idea di ricomporre la coppia potrebbe prendere corpo. Anche se, ad oggi, resta un’ipotesi decisamente poco popolare tra i tifosi.