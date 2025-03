Napoli, che rimpianto: l’ha snobbato a gennaio, ora lo prende la Juve

Il Napoli aveva la possibilità di rinforzarsi con un colpo intelligente, ma ha esitato troppo. Ora la Juventus è pronta ad approfittarne, aggiungendo qualità alla sua difesa

Il mercato di gennaio è quel periodo folle in cui le squadre cercano di sistemare i guai accumulati nei mesi precedenti. C’è chi approfitta delle occasioni e chi, invece, resta a guardare per poi mangiarsi le mani. Ecco, il Napoli è finito nella seconda categoria.

Dopo un autunno disastroso, serviva una sterzata. Antonio Conte aveva chiesto rinforzi chiari: un difensore solido e un attaccante in grado di dare alternative concrete. Risultato? Un’operazione in entrata fatta di corsa – Okafor per sostituire Kvaratskhelia, ceduto con una tempistica discutibile – e una difesa lasciata in balia degli eventi.

Eppure, una soluzione semplice c’era. Diego Coppola, classe 2003, un difensore che avrebbe risolto il problema senza troppi incastri burocratici. Ma il Napoli ha esitato, temporeggiato, aspettato. E ora chi si prepara a prenderlo? La Juventus.

A gennaio, tutto ruotava intorno all’arrivo di Danilo. La dirigenza partenopea era convinta che il brasiliano avrebbe accettato il trasferimento, tanto da non valutare vere alternative. Poi, però, il capitano della Juventus ha cambiato idea, e il castello di carte è crollato.

Nel panico generale, si è provato a prendere Comuzzo dalla Fiorentina, ma il club viola ha sparato alto, troppo alto. E così il Napoli è rimasto con un pugno di mosche in mano. A quel punto, la necessità di un difensore era palese, ma i vincoli regolamentari hanno bloccato qualsiasi mossa. Rafa Marín, esubero che Conte non voleva, non avrebbe liberato uno slot in lista perché considerato under.

Ed è qui che entra in scena Coppola. Il classe 2003 del Verona sarebbe stato perfetto: giovane, futuribile e, soprattutto, acquistabile senza impatti sulla lista. Un affare da 10 milioni di euro, una cifra abbordabile per le casse del Napoli. Ma nulla, si è preferito aspettare.

Coppola nel mirino della Juve: un’altra beffa per il Napoli

Nel frattempo, Coppola ha continuato a giocare, a crescere, a impressionare. L’ultima prova? Quella contro la Juventus, una partita che ha fatto scattare qualcosa nella testa di Giuntoli. Il dirigente bianconero, sempre attento ai talenti emergenti, ha deciso di non perdere tempo.

Ora la Juve ha iniziato a metterlo nel mirino in un’opera di rinnovamento della difesa che vede in shortlist un altro che potrebbe diventare un rimpianto del Napoli ovvero Alessandro Zanoli. Il prezzo di Coppola è ancora sui 10 milioni, una cifra che la Juve può tranquillamente investire per un talento del genere. E il Napoli? Si ritrova a guardare, consapevole di aver perso un’opportunità d’oro.

Non solo il Napoli ha lasciato scoperto un ruolo cruciale nella rosa, ma ora rischia di vedere Coppola rafforzare una diretta concorrente. E tutto questo per cosa? Per un’incertezza, per un eccesso di prudenza che alla fine potrebbe rivelarsi un errore imperdonabile.

Se davvero Coppola finirà a Torino, sarà l’ennesimo rimpianto di un mercato di gennaio gestito con più dubbi che certezze. Perché nel calcio, chi aspetta troppo spesso resta a mani vuote. E questa volta, il Napoli ha aspettato troppo.