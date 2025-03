Lazio, Lotito show: regala a Baroni il primo colpo – SerieAnews

Lazio, Claudio Lotito è pronto a regalare il primo colpo di mercato a Marco Baroni: è un big

La Lazio sta vivendo una stagione entusiasmante, piazzandosi attualmente al quinto posto in Serie A con 50 punti, a solo due lunghezze dalla Juventus che occupa la quarta posizione. La squadra di Marco Baroni è in piena corsa per un posto in Champions League, un obiettivo che potrebbe diventare realtà se i biancocelesti dovessero mantenere questo passo fino alla fine della stagione.

In questo contesto di alta competizione, il presidente Claudio Lotito sta dimostrando di voler fare sul serio sul mercato per rinforzare la squadra, partendo proprio da un giocatore che si è rivelato una delle sorprese di quest’annata: Nuno Tavares.

Lazio, la strategia per Nuno Tavares

Arrivato la scorsa estate in prestito dall’Arsenal, il terzino portoghese ha fin da subito sorpreso per le sue prestazioni, ben oltre le aspettative. Il suo impatto sulla fascia sinistra è stato immediato, con il difensore che ha dimostrato di saper spingere e fornire assist in quantità, risultando il miglior assistman del campionato.

Tavares è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la squadra, con la sua capacità di supportare l’attacco e dare profondità al gioco che lo ha reso un elemento fondamentale per le strategie di Baroni. E proprio per questo, Claudio Lotito sembra intenzionato a dare un’accelerata al riscatto del giocatore dall’Arsenal.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sta valutando l’ipotesi di anticipare il pagamento del riscatto di Nuno Tavares, fissato inizialmente a 5 milioni di euro con pagamento dilazionato su più stagioni. La cifra, che rientra perfettamente nei parametri di spesa della società, è ora considerata una piccola somma, vista la crescita esponenziale del portoghese e l’interesse che ha suscitato anche da parte di altri top club, tra cui il Milan.

Lotito, dunque, non vuole farsi trovare impreparato e sta pensando di sfruttare una piccola finestra di mercato che sarà concessa ai club tra l’1 e il 10 giugno, in vista del Mondiale per Club di quest’estate, per saldare immediatamente il riscatto e ottenere maggiori libertà nelle trattative future. Questo permetterebbe alla Lazio di avere le mani libere per discutere il futuro del giocatore con più serenità, senza temere un’asta che potrebbe alzare notevolmente il prezzo.

Nuno Tavares, stagione da protagonista: il valore di mercato

D’altronde, è difficile immaginare che il valore di mercato di Nuno Tavares, dopo una stagione così positiva, possa rimanere inferiore ai 40 milioni di euro, qualora l’Arsenal decidesse di cederlo. La Lazio, tuttavia, non sembra intenzionata a farsi sorprendere e ha le idee chiare: l’acquisto di Tavares deve avvenire alle proprie condizioni.

La società biancoceleste ha un bilancio in ordine e non ha la necessità urgente di vendere. Lotito e il direttore sportivo Fabiani, infatti, hanno fatto sapere che la Lazio sta impostando il proprio mercato non solo su acquisti mirati, ma anche su possibili cessioni di giocatori importanti, i cui introiti potrebbero poi essere reinvestiti per rinforzare ulteriormente la squadra.

Quindi, mentre la Lazio guarda alla Champions League e si prepara a fare sul serio nel mercato estivo, il primo colpo sembra essere già in canna. Con Nuno Tavares, Lotito sta regalando a Marco Baroni un importante tassello su cui costruire il futuro della squadra, confermando ancora una volta che la Lazio è pronta a fare quel salto di qualità che i suoi tifosi sperano da tempo.