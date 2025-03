Juve, Zirkzee segna in Europa League: e Giuntoli lo porta a Torino

Juve, Zirkzee è tornato al gol in Europa League. Giuntoli studia intanto il piano per acquistarlo

La stagione di Joshua Zirkzee non è stata facile, ma il giovane attaccante olandese sembra essere pronto a riscrivere il proprio futuro. Dopo il dolore per il rigore sbagliato che ha estromesso il Manchester United dalla FA Cup contro il Fulham, Zirkzee ha ritrovato il sorriso nel match d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad.

Un gol da rapace d’area, un destro fulmineo al 57′ che ha portato il Manchester United momentaneamente in vantaggio, confermando il suo valore. Nonostante il pareggio subito con un rigore di Oyarzabal, Zirkzee ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento su cui fare affidamento.

La rete segnata – un’azione ben orchestrata da Alejandro Garnacho, seguito dal Napoli senza successo nel mercato invernale – ha visto Zirkzee posizionarsi con grande intelligenza al limite dell’area e battere senza pietà il portiere avversario Remiro.

Questo gol ha messo in luce la sua capacità di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, un’abilità che non è sfuggita ai club interessati a lui. Sebbene il suo bottino stagionale non sia da urlo, con 6 gol in 41 presenze su 1874 minuti giocati, Zirkzee ha avuto il merito di farsi vedere quando la sua squadra ne aveva più bisogno.

Juve su Zirkzee, un giocatore in cerca di riscatto

Il suo percorso finora non è stato privo di alti e bassi. Le stagioni passate, in particolare quella al Bologna sotto la guida di Thiago Motta, sono state probabilmente il suo periodo migliore, con 12 gol che avevano messo in evidenza il suo potenziale. Eppure, non è mai stato considerato una punta da 20 gol a stagione.

La sua evoluzione è ancora in corso, ma l’interesse per lui è vivo e forte. La Juventus lo sta tenendo d’occhio con grande attenzione per il prossimo mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco in vista di una nuova stagione. Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, che lo ha già allenato, è un grande estimatore delle qualità di Zirkzee.

Il club bianconero ha intenzione di rafforzare il proprio reparto offensivo, con una strategia che potrebbe portare il giovane olandese a Torino. L’attaccante ex Bayern è sotto contratto con il Manchester United fino al 2029, con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro netti annui, ma il piano della Juventus potrebbe prevedere un’operazione di mercato mirata, con un possibile addio di Dusan Vlahovic per fare spazio proprio a Zirkzee.

Juve, il mercato in entrata

La Juventus sta cercando di risolvere i suoi problemi in attacco, e il profilo di Zirkzee sembra calzare a pennello. Se i bianconeri dovessero riuscire a qualificarsi per la Champions League nella prossima stagione, l’arrivo dell’attaccante olandese sarebbe un colpo interessante per la rosa di Thiago Motta.

Nonostante il suo inizio di stagione al Manchester United non sia stato entusiasmante, il suo potenziale rimane alto, e le sue prestazioni in Europa League potrebbero essere un segnale del fatto che Zirkzee è pronto a fare il salto di qualità.

La Juventus, quindi, potrebbe vederlo come una risorsa per il futuro, capace di crescere e farsi spazio nel reparto offensivo della squadra. Il mercato estivo promette di essere caldo, e Zirkzee, con la sua voglia di riscatto, potrebbe rappresentare una delle sorprese più interessanti dell’estate calcistica.