Lautaro Martinez, l’infortunio tiene in ansia: le reali condizioni dell’attaccante

Lautaro Martinez non è uscito nelle migliori condizioni dalla sfida contro il Monza e le sue condizioni lasciano in ansia i tifosi: come sta davvero l’attaccante dell’Inter

Hanno destato preoccupazione le condizioni di Lautaro Martinez al termine della sfida vinta dall’Inter per 3-2 in rimonta sul Monza. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare una gara che si era incanalata in un binario pericoloso e negativo. Merito della forza di una rosa profonda e di alta qualità e anche di un Monza ultimo in classifica e che aveva speso tutte le energie possibili soprattutto nel primo tempo.

Lautaro Martinez non ha lasciato il segno nella gara, non almeno nel tabellino ufficiale. L’argentino aveva sbloccato la partita al 24′, ma il suo gol è stato annullato per un fallo di mano. E anche sul 3-2 ci ha messo lo zampino, propiziando l’autogol di Kyriakopoulos. Al termine della gara, però, il capitano interista si è toccato la coscia, facendo subito tremare i tifosi.

Lautaro Martinez, l’Inter non lancia allarmi: le ultime

Sin dai primissimi istanti dopo il fischio finale a San Siro, l’Inter ha voluto chiarire le condizioni del “Toro” attraverso le parole di Simone Inzaghi. Il tecnico non ha voluto lanciare allarmismi, parlando di un semplice affaticamento. Un primo sospiro di sollievo, che troverà conferma solamente nelle prossime ore, già nella giornata di domani, in caso di bollettini medici ufficiali.

Perdere Lautaro sarebbe un malus enorme per i nerazzurri, nonostante l’argentino stia attraversando una delle sue peggiori stagioni in termini di gol e assist. Resta un capitano, un leader e soprattutto un pericolo costante per i difensori avversari. Non averlo impedisce di avere un’arma in più a proprio favore, specie all’interno di un calendario così serrato come quello dell’Inter.

In Champions League, la prossima settimana, dovrebbe esserci regolarmente contro il Feyenoord. Non si esclude un turnover iniziale o, nel caso in cui la partita si mettesse in discesa, l’ipotesi di farlo rifiatare, sostituendolo a metà gara. Non si vorranno correre rischi, ovviamente, perché la corsa scudetto è ancora serrata, c’è una Coppa Italia da vincere con un super derby in semifinale e un quarto di finale di Champions raggiungibile.

Il sogno Triplete passa anche dalla presenza di Lautaro Martinez, che avrà le prossime ore per recuperare e tornare nelle migliori condizioni per il rush finale che attende la squadra di Inzaghi.