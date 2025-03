Rafa Leao è un caso al Milan: c’è una certezza per il suo futuro – SerieAnews

Rafa Leao è diventato un caso al Milan: cosa sta accadendo all’esterno offensivo ed il suo futuro cambia

La stagione di Rafa Leao sta regalando emozioni contrastanti ai tifosi del Milan. Con 6 gol e 7 assist in 26 presenze in Serie A, e 3 gol e 1 assist in 10 partite di Champions League, il portoghese continua a essere uno dei giocatori più decisivi della rosa rossonera.

Tuttavia, ciò che più colpisce è la sua capacità di cambiare il volto delle partite quando è chiamato a intervenire. Un esempio lampante è stato il match di ieri contro il Lecce, dove Leao è subentrato ad inizio secondo tempo nella rimonta da 0-2 a 3-2. La sua velocità e la sua abilità nell’uno contro uno sono state determinanti, tanto da propiziare due dei tre gol finali, dimostrando ancora una volta di essere l’elemento in grado di fare la differenza quando la squadra è in difficoltà.

Questa è una costante che si ripete anche nelle ultime vittorie: già contro l’Empoli e il Verona, Leao si è dimostrato decisivo, anche partendo dalla panchina. Con le squadre più stanche, la sua potenza fisica e la sua rapidità diventano un’arma letale. Eppure, la domanda che continua a circolare intorno al giocatore è una sola: come mai, nonostante questi numeri e la sua importanza, Leao sembra ancora non essere considerato intoccabile all’interno del progetto rossonero?

Leao, un talento ma con molti dubbi

Fin dal suo primo anno al Milan, Rafa Leao è stato al centro di discussioni più o meno positive. Il portoghese ha un talento indiscutibile, ma a volte la sua professionalità viene messa in discussione. Spesso appare distratto, poco concentrato e, talvolta, sembra non dare il massimo in tutte le situazioni.

Eppure, nonostante i suoi difetti, è lui il giocatore che può cambiare una partita con una giocata, con uno sprint o con un gol. Leao è l’unico capace di indirizzare il gioco del Milan, di far esplodere lo stadio con un’azione da fuoriclasse. Eppure, proprio in un periodo in cui la squadra ne ha più bisogno, è lui a pagare maggiormente le difficoltà, anche quando non è al meglio.

Il suo comportamento a volte ambivalente non è un mistero, ma le sue performance decisive non possono essere ignorate. Anche Paulo Fonseca e Sergio Conceição, due allenatori che hanno avuto a che fare con lui, hanno provato strategie diverse per motivarlo, ma con scarso successo.

L’accanimento nei suoi confronti è evidente: troppe volte Leao è stato lasciato in panchina, anche quando sarebbe stato decisivo. Forse più che di una strategia mirata, si tratta di un approccio che non valorizza al meglio il talento del giocatore, rischiando di compromettere la sua continuità e fiducia. Il Milan ha bisogno di Rafa Leao in campo, senza riserve, come leader assoluto. Non è più il momento di rinunciare a lui, perché la squadra rischia di perdere il suo pezzo più pregiato.

Milan, il futuro di Leao: cosa può accadere

Non è più un mistero che Rafa Leao rappresenti un patrimonio tecnico ed economico fondamentale per il Milan. L’ex Lille, che 18 mesi fa è stato il giocatore più pagato della rosa rossonera, non può più essere messo in discussione senza un serio danno alla squadra.

La sua qualità, la sua velocità, la sua capacità di creare occasioni da gol lo rendono uno dei giocatori più forti al mondo, come anche Zlatan Ibrahimović ha sottolineato più volte. Tuttavia, in questo momento, la gestione del portoghese lascia spazio a numerosi dubbi.

Da un lato, la sua presenza in campo è imprescindibile, ma dall’altro, si percepisce una mancanza di protezione da parte della dirigenza. Le parole di Ibrahimović sono chiare: Leao è tra i più forti, ma il Milan non può permettersi di non valorizzarlo come merita.

Non è solo una questione di ruolo o di posizione in campo, ma di far capire al giocatore e all’ambiente che la sua presenza è cruciale per il progetto rossonero. In questa situazione, la dirigenza deve fare chiarezza e lanciare segnali forti. Il rischio che si corre è quello di perdere un elemento imprescindibile, già corteggiato da top club come Chelsea e Barcellona, pronti a mettere le mani su di lui.

Jorge Mendes, agente di Leao, è al lavoro su un possibile trasferimento, e il Milan deve essere pronto a prendere decisioni strategiche per non farsi scappare il suo gioiello. È il momento di riflettere, fare chiarezza e agire senza indugi.