Milan, nuova rivoluzione: soldi in cassa per Furlani ma anche uno scenario imprevisto – SerieAnews

Milan, pronta la nuova rivoluzione: Furlani in cassa ma c’è anche un possibile risvolto per alcuni calciatori

Il Milan, attualmente nono in campionato e distante ben otto punti dal quarto posto, è in un momento di riflessione. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League sembra sempre più un sogno lontano, e i tifosi rossoneri sono preoccupati per il futuro della squadra.

Nonostante qualche alti e bassi, la stagione è ancora lunga, ma le ambizioni di un club come il Milan sono ben altre: lottare per i posti che contano e mantenere un livello competitivo sempre alto. Come se non bastasse, l’incertezza sulla guida tecnica non aiuta, con il futuro dell’allenatore in bilico e molte decisioni da prendere sul mercato.

Il futuro dell’allenatore: addio a Conceiçao, l’ipotesi Allegri

A fine stagione, la situazione sulla panchina rossonera potrebbe cambiare. Sergio Conceiçao, nonostante il suo impegno e la sua esperienza, non dovrebbe essere confermato alla guida della squadra. Già da qualche settimana circolano voci riguardo ad un possibile cambio e, al momento, Massimiliano Allegri sembra essere il favorito per prendere il posto dell’allenatore portoghese.

La sua esperienza in Serie A e con il Milan stesso lo rende una scelta appetibile, soprattutto per le ambizioni future del club. L’alternativa più concreta sarebbe Roberto De Zerbi, anche se l’ipotesi Allegri appare più solida. Un ritorno del tecnico toscano potrebbe risollevare il morale della squadra e dare nuove certezze all’ambiente rossonero.

Milan, i calciatori in prestito: il destino di 14 calciatori

Nel frattempo, il Milan ha ben 14 calciatori di proprietà che sono stati ceduti in prestito a diverse squadre. Ognuno di loro sta vivendo un’esperienza diversa, con prospettive e storie che cambiano di caso in caso. Alcuni potrebbero tornare sotto la gestione di chi sarà il prossimo allenatore, altri potrebbero lasciare definitivamente il club. Nonostante il mercato possa sembrare lontano, è già tempo di pensare ai giocatori che torneranno dalla loro avventura in prestito.

Chi può andare via

Ci sono già alcuni nomi praticamente certi di chi lascerà il Milan a fine stagione. Pierre Kalulu, difensore centrale di qualità, sarà riscattato dalla Juventus per circa 14 milioni di euro, mentre Yacine Adli potrebbe partire direzione Fiorentina, con uno scambio che vedrà Sottil approdare in rossonero.

Invece, Alvaro Morata non farà ritorno al Milan, ma la data della sua cessione definitiva è ancora da definire, forse già nell’estate del 2026. Per quanto riguarda Tomaso Pobega e Ismael Bennacer, la situazione è più incerta: entrambi potrebbero rimanere nei rispettivi club, ma gli alti costi dei riscatti (rispettivamente Bologna e Marsiglia) potrebbero complicare le trattative.

Chi potrebbe restare

Alcuni giocatori in prestito stanno dimostrando di poter rientrare nei piani del Milan. Aleksander Saelemaekers ha conquistato il cuore dei tifosi della Roma e, seppur al centro di trattative, potrebbe rientrare nei piani di un futuro allenatore come Allegri o De Zerbi, entrambi molto apprezzati dal belga.

Zeroli, giovane talento in prestito al Monza, tornerà sicuramente a Milano, così come Pellegrino, che sta facendo molto bene all’Huracán e potrebbe essere preso in considerazione per un futuro al Milan. La situazione di Colombo e Vazquez è più incerta: entrambi hanno potenzialità, ma il Milan spera di ottenere un buon ritorno economico dalle loro cessioni.

I casi in bilico: Okafor e Lazetic

Un altro giocatore da monitorare è Okafor, in prestito al Napoli. Il diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro potrebbe risultare troppo alto rispetto al rendimento finora mostrato. Se il Napoli non deciderà di esercitare il riscatto, Okafor farà ritorno a Milano, ma non è detto che trovi spazio nella squadra.

Per quanto riguarda Lazetic, la sua esperienza in Serbia con il TSV non è stata positiva, e per lui non sembra esserci futuro al Milan, almeno per ora. La società dovrà valutare attentamente tutte le opzioni per questi giovani giocatori, cercando di prendere la decisione migliore per il futuro del club.

Un futuro da scrivere

Il Milan sta attraversando un momento complesso, con tante incognite sul futuro, sia per quanto riguarda la squadra che la guida tecnica. I prossimi mesi saranno cruciali, non solo per la lotta alla qualificazione in Champions League, ma anche per definire il futuro dei tanti calciatori in prestito.

Molti potrebbero rientrare e dare un nuovo slancio alla squadra, ma altrettanti potrebbero lasciare definitivamente il club. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative e come il club rossonero saprà gestire un mercato che si preannuncia molto dinamico.