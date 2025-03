Juve, Motta addio subito in un solo scenario estremo: un ex Inter ha già il biglietto per Torino

Juve, Thiago Motta può salutare già domenica in caso di uno scenario estremo: il sostituto ha già pronto il biglietto per Torino, è un altro ex Inter

La Juventus sta vivendo una stagione decisamente turbolenta. Attualmente al quarto posto in Serie A, la squadra bianconera sembra aver perso la propria rotta, soprattutto dopo la sconfitta devastante per 0-4 contro l’Atalanta. Un risultato che ha messo in evidenza le difficoltà di una squadra che, nonostante la posizione in classifica, fatica a ritrovare la giusta continuità e convinzione.

Le ombre su Thiago Motta, l’attuale allenatore, si fanno sempre più lunghe, e i tifosi si chiedono se sia davvero il momento di cambiare guida tecnica. A complicare ulteriormente la situazione, la dirigenza juventina sta vivendo una fase di riflessione, dove ogni partita potrebbe diventare cruciale per il futuro della panchina.

Il destino di Thiago Motta: una sfida cruciale contro la Fiorentina

Il destino di Thiago Motta sembra essere legato in modo diretto alla prossima partita di Serie A: Fiorentina-Juventus, in programma domenica alle 18. Una vittoria o anche un pareggio potrebbero significare una nuova possibilità per l’allenatore, che ufficialmente non è ancora in bilico.

Tuttavia, un’altra sconfitta, soprattutto se simile a quella incassata contro l’Atalanta, potrebbe far cambiare drasticamente la situazione. Se dovesse arrivare un altro risultato negativo, con una prestazione deludente e impotente, la Juventus potrebbe decidere di separarsi da Motta prima del previsto. La pressione sulla dirigenza aumenterebbe e potrebbe rendere necessario un intervento immediato per ridare serenità all’ambiente.

Possibili sostituti di Motta: l’ipotesi traghettatore

Nel caso in cui la Juventus dovesse prendere la decisione di esonerare Thiago Motta, le scelte per il suo sostituto potrebbero essere varie, anche se non mancano difficoltà nell’individuare la persona giusta per il progetto a lungo termine. La pista Igor Tudor, che sembrava prendere piede qualche settimana fa, è attualmente più lontana.

La dirigenza bianconera, infatti, sembra preferire una soluzione interna se dovesse essere necessario un cambio immediato. Allenatori come Brambilla, che ha fatto un buon lavoro con la Juventus Next Gen, o Magnanelli, che conosce bene l’ambiente bianconero grazie alla sua esperienza con Allegri, potrebbero essere i principali candidati per traghettare la squadra fino a fine stagione.

Roberto Mancini, la nuova opzione per la Juventus

Ma tra i vari nomi in circolazione, uno ha catturato l’attenzione dei tifosi e degli esperti: Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è attualmente senza squadra dopo aver lasciato la panchina della Saudi Arabia nel 2024.

Nonostante la sua assenza dai riflettori europei, la sua esperienza e la sua visione tattica potrebbero essere la chiave per rilanciare un progetto Juventus che al momento sembra in stallo. Secondo alcune voci, sono stati fatti contatti indiretti con il tecnico, e la sua candidatura per la panchina bianconera sarebbe più che una semplice suggestione. Mancini potrebbe non essere visto come un “traghettatore”, ma come il vero punto di partenza per un nuovo ciclo alla Juventus.

Il suo arrivo potrebbe essere una mossa coraggiosa, non solo per cercare di centrare la qualificazione alla Champions League in questo finale di stagione, ma anche per preparare la squadra a nuovi traguardi internazionali, come il Mondiale per Club, che sta diventando una priorità per la Juventus.

La sua esperienza internazionale, insieme alla sua abilità nel gestire situazioni di alta pressione, potrebbe fare la differenza in un momento tanto delicato.

Insomma, la Juventus è a un bivio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Thiago Motta avrà ancora l’opportunità di dimostrare il suo valore o se la Juventus deciderà di svoltare, puntando su un tecnico di esperienza come Roberto Mancini. La tensione è palpabile, ma come sempre nel calcio, tutto può cambiare da un momento all’altro.