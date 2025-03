Juve, la mossa di John Elkann spiazza tutti: cambia tutto per Motta ma c’è un problema enorme – SerieAnews

Juve, arriva la mossa di John Elkann sul futuro di Thiago Motta che spiazza tutti: ora cambia tutto ma c’è un nuovo problema

La Fiorentina come ultima spiaggia? Forse sì, forse no. Di certo c’è che la Juventus deve reagire eccome alla pesantissima sconfitta incassata domenica scorsa per mano dell’Atalanta e riprendere la corsa verso l’unico obiettivo per cui si è in corsa, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il quarto posto è da blindare, perché in mancanza di esso, il fallimento sarebbe certificato e totale. Non si può pensare, quindi, di non centrare l’obiettivo anche per le casse bianconere, con la dirigenza che sta faticosamente lavorando per raddrizzare i conti del club.

E così Thiago Motta, domani a Firenze si gioca gran parte del suo futuro, sia immediato che a lungo termine. Di certo c’è che è sulla graticola, ed il suo progetto potrebbe andare in frantumi anche abbastanza rapidamente in caso di risultato negativo. Ecco perché è una gara fondamentale quella di domani e lo stesso tecnico ne è cosciente.

Motta e “l’alleato” John Elkann: la situazione in casa bianconera

L’allenatore italo-brasiliano, nella conferenza stampa pre gara, ha ammesso come abbia sentito molto la vicinanza della proprietà. “In questa settimana mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Sono il primo a mettersi in discussione, quando le cose non vanno è giusto così“, le sue parole ai giornalisti presenti.

Già, ma cosa ha voluto dire? Semplice, Motta ha trovato un valido alleato, una sponda sicura in questo momento di grande difficoltà. Il riferimento è naturalmente a John Elkann, maggiore azionista di Exor, la controllante della Juventus. L’imprenditore, nel corso della stagione, è stato inquadrato in più di un’occasione allo Stadium, anche in compagnia dei figli.

Fin da subito si è instaurato un rapporto molto solido tra Elkann e Thiago Motta che già al primo incontro è sembrato palese, con la chiacchierata rigorosamente in lingua portoghese e toccando anche temi “intimi”, come la vita e la famiglia. E così, dopo l’ottimo rapporto instaurato con Allegri, solidità anche con Motta, con Elkann che ha quindi deciso di intervenire in prima persona per dare fiducia a Thiago, in privato e lontano dai riflettori.

Juve, la posizione di Giuntoli su Motta

Se Thiago Motta ha incassato la fiducia e la vicinanza di John Elkann, non significa che si possa sentire al sicuro, anzi. D’altronde, sebbene sia il maggior azionista di Exor, non è certo lui a decidere del futuro dell’allenatore italo-brasiliano. Questo spetta infatti a Cristiano Giuntoli, il football director bianconero e capo dell’area tecnica del club.

Il dirigente, che ha la delega sull’area sportiva, ha scelto in prima persona l’allenatore italo-brasiliano, decidendo di puntare su di lui ad occhi chiusi in vista della prossima stagione. L’idillio è però già finito tra le parti. L’ex ds del Napoli, infatti, non è contento dell’operato del suo allenatore e la spaccatura si è notata maggiormente nelle parole di oggi e nell’ultima conferenza stampa.

Un alleato in meno per Motta, un alleato che ha però potere decisionale eccome. Insomma, se da un lato la vicinanza del proprietario del club può essere vista come un fattore decisamente positivo, dall’altro il tecnico non ha più jolly da giocare.