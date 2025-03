Italiano, che cosa sei! Le 3 big che potrebbero prenderlo in Serie A

Vincenzo Italiano, dopo l’exploit col Bologna, sarà l’allenatore più corteggiato della Serie A: chi può puntare su di lui per la prossima stagione?

C’è sempre un momento preciso in cui capisci che uno ha fatto il salto. Che non è più solo “quello bravo”, ma quello che tutti vogliono. Ecco, per Vincenzo Italiano, quel momento è arrivato. Ed è arrivato con fragore: 5-0 alla Lazio, concorrente diretta per la Champions, e clamoroso quarto posto. Un risultato che ha ribaltato le gerarchie e, forse, pure il destino del prossimo mercato allenatori.

Italiano era già l’uomo del momento. Il suo Bologna giocava bene, anzi benissimo, e si era infilato nella lotta per l’Europa senza mai sembrare fuori posto. Ma adesso si è spinto oltre. Ha spazzato via ogni residua diffidenza. E non è un dettaglio da poco, perché di scettici ce n’erano, anche non troppo tempo fa.

Alla Fiorentina, diciamolo, non aveva proprio convinto tutti. Qualche lampo, due finali europee perse, ma pure la sensazione che mancasse qualcosa. Un dettaglio, forse. Quella capacità di essere concreto fino in fondo. Al Bologna, invece, sembra aver trovato l’equilibrio. Non solo tattico. Anche umano. E questa crescita è la vera notizia di quest’anno.

Perché se il Bologna è arrivato a giocarsi la semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli e rischia seriamente di chiudere tra le prime sei in campionato, il merito è suo. E lo ha fatto senza i pezzi grossi della stagione scorsa. Senza Zirkzee, senza Calafiori, con una squadra che si pensava fosse un po’ ridimensionata.

E invece no. Ha rilanciato Ndoye, ha fatto esplodere Odgaard e ha valorizzato ogni singolo pezzo a disposizione. Tutto questo giocando un calcio più pratico rispetto al passato, ma mai banale.

Quale big prende Italiano? C’è una clausola rescissoria sul contratto

Qui il discorso si fa serio. Perché sul contratto di Italiano pende una clausola rescissoria. E sono almeno tre le big del nostro campionato che stanno pensando di farla scattare.

Il Milan deve scegliere il nuovo allenatore. Conceiçao è ai saluti e la società ha un’idea chiara: puntare su un tecnico che sappia dare un’identità di gioco forte, riconoscibile, offensiva. Un profilo alla De Zerbi, insomma. Ma se non dovesse arrivare lui, Vincenzo Italiano è la prima alternativa. Conosce il campionato, ha dimostrato di saper valorizzare i giovani e potrebbe accendere il talento che c’è in rosa. Occhio però a Conte, che resta sullo sfondo.

La Juventus è a un bivio. Thiago Motta è ormai certo di saltare, ammesso che riesca ad arrivare a fine campionato, e il nome di Italiano potrebbe diventare quello giusto. Per stile di gioco e filosofia, sarebbe la naturale prosecuzione del progetto bianconero, che mira a tornare grande puntando sui giovani e su un calcio più coraggioso.

Ma molto dipenderà da chi comanderà: Giuntoli spingerebbe per Italiano, mentre un’eventuale promozione di Chiellini a direttore generale potrebbe aprire le porte a scelte più conservative. Tipo Antonio Conte, che intanto riflette sul futuro.

E veniamo quindi al Napoli, probabilmente la squadra dove Italiano potrebbe esprimersi al massimo. Se Antonio Conte decidesse di mollare – e i rumors su un suo ritorno alla Juventus ci sono – De Laurentiis non ci penserebbe due volte. L’ha sempre stimato, dai tempi dello Spezia, e lo ha già cercato in passato.

Ora sembra il momento giusto. Il suo calcio spumeggiante si sposerebbe con la filosofia napoletana e riporterebbe entusiasmo in un ambiente che sarebbe annichilito da un eventuale addio di Conte, che a Napoli è ormai diventato un condottiero amato da tutti. L’unico modo per ammortizzare bene il suo addio sarebbe provare a riportare in auge un ciclo simile a quello di Sarri e di Spalletti, e Italiano è sicuramente l’uomo giusto per farlo.

A questo punto la palla passa a lui. Italiano si giocherà il finale di stagione con un Bologna da applausi, ma il suo nome è già su tutte le agende dei presidenti delle big. La sensazione è che il grande salto sia ormai dietro l’angolo. Sta solo a lui scegliere dove volare.