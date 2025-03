Roma, una poltrona per quattro: si sceglie il nuovo bomber, tutti i nomi nel mirino – SerieAnews

La Roma lavora per il nuovo attaccante in vista della prossima stagione: serve un alter ego di Dovbyk, i quattro nomi sul taccuino

La Roma si trova in un momento di forma straordinario. La squadra, infatti, è reduce da sette vittorie consecutive e ha una corsa serrata per il quarto posto, che garantirebbe l’accesso alla Champions League. La squadra di José Mourinho sembra aver trovato la sua quadra, anche se la società è già proiettata verso la prossima stagione.

E, tra i vari settori da potenziare, uno su tutti è l’attacco. La dirigenza giallorossa è già al lavoro per rinforzare il reparto offensivo, con alcuni nomi che stanno rimbalzando nelle ultime settimane.

La Roma si muove sul mercato: obiettivo centravanti

In questa fase della stagione, i club iniziano a pianificare le strategie di mercato per prepararsi alla prossima annata. I dirigenti giallorossi stanno studiando vari profili da inserire in rosa, con l’obiettivo di potenziare l’attacco, settore che, sebbene sia stato fondamentale negli ultimi mesi, potrebbe necessitare di qualche innesto per migliorare la competitività della squadra.

L’idea della Roma, infatti, è quella di puntare ancora su Dovbyk, ma senza dimenticare l’opportunità di rafforzare ulteriormente il reparto con un’altra punta. Alcuni nomi stanno prendendo piede negli ultimi giorni e vedremo chi tra questi potrebbe fare al caso della Roma.

Nikola Krstovic: il nuovo talento del Lecce

Un nome che è emerso di recente è quello di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino in forza al Lecce. Classe 2000, Krstovic è una delle tante intuizioni di Pantaleo Corvino, direttore sportivo che ha sempre avuto un occhio di riguardo per i talenti provenienti da territori meno battuti.

Dopo un ottimo inizio di stagione, il valore di mercato di Krstovic è salito e si aggira intorno ai 6 milioni di euro, anche se Corvino potrebbe chiedere una cifra più alta. La Roma potrebbe valutare l’acquisto di Krstovic come possibile sostituto di Shomurodov, destinato a partire. Peraltro l’uzbeko non sarà il solo ad andare via.

Lorenzo Lucca: il centravanti dell’Udinese

Un altro profilo che interessa alla Roma è quello di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese. Lucca, classe 2000, ha attratto le attenzioni di diversi club di Serie A, tra cui la Roma. L’attaccante ha già messo a segno 10 gol in campionato e due in Coppa Italia, il che lo rende un obiettivo appetibile per la Roma, che potrebbe aggiungere un altro pezzo pregiato alla propria offensiva.

La valutazione dell’Udinese per Lucca si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ma la concorrenza su questo giovane talento è alta, con Milan e Inter pronti a monitorare la situazione. Sul centravanti c’è anche il Napoli.

Georges Mikautadze: il nuovo fenomeno georgiano

Un altro nome che potrebbe entrare nelle trattative della Roma è quello di Georges Mikautadze, attaccante georgiano del Lione. Mikautadze ha fatto parlare di sé per le sue qualità offensive, ma l’estate scorsa non è stato un obiettivo concreto per la Roma, che ha lasciato il campo libero al Monaco.

Ora, però, la situazione finanziaria del Lione potrebbe permettere ai giallorossi di tornare a farsi avanti per il giovane centravanti, che potrebbe essere ceduto a una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni investiti lo scorso anno dal club francese.

Arnaud Kalimuendo: la spinta per il salto di qualità

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Arnaud Kalimuendo, attaccante francese del Rennes. Kalimuendo è un profilo che la Roma ha già seguito in passato e che, dopo l’esperienza al PSG, ha trovato spazio nel Rennes, che lo ha acquistato per circa 20 milioni di euro.

Il suo valore potrebbe essere lievitato, ma la sua volontà di provare il salto in un top club potrebbe spingere la Roma a presentarsi sul mercato con una proposta concreta. Il giocatore, infatti, sembra pronto per il grande passo, e la Roma potrebbe rappresentare una destinazione ideale per lui.

Chi sarà il prossimo bomber della Roma?

La Roma è senza dubbio in corsa per potenziare il proprio attacco e, tra i nomi in circolazione, c’è da scommettere che uno di questi potrebbe arrivare nella capitale per la prossima stagione. Con una squadra in grande forma e un allenatore che sa come gestire i suoi giocatori, l’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe essere il tassello decisivo per riportare la Roma ai vertici del calcio europeo. La prossima finestra di mercato si preannuncia interessante, con molti movimenti in arrivo.