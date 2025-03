Inter, arriva la doppia conferma dal mercato: Marotta e Inzaghi sono convinti

L’Inter ha già deciso: arriva una doppia conferma anche per la prossima stagione. Marotta e Inzaghi non hanno alcun dubbio sulla scelta

La stagione dell’Inter è ancora lunga, ma la dirigenza interista ha le idee chiare per il mercato estivo. Il nome più caldo è quello di Nico Paz e non mancano idee di scambi, una su tutte quella che coinvolgerebbe Frattesi e Raspadori con il Napoli. Qualsiasi scelta verrà presa, mirerà ad allungare la rosa e renderla il più competitiva possibile, in Italia e in Europa.

Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta viaggiano di pari passo e avrebbero trovato un punto di incontro anche per le permanenze. Sì, perché il mercato non è soltanto cessioni, ma anche conferme. La rosa nerazzurra dovrà essere analizzata in tal senso e, per due giocatori specifici, la società sarebbe sicurissima della scelta che avrebbe preso con 3 mesi d’anticipo rispetto all’inizio della campagna acquisti.

Inter, niente Meret: confermati Sommer e Martinez

Yann Sommer e Josep Martinez saranno i portieri nerazzurri anche nel 2025-2026. La coppia elvetico-spagnola ha conquistato la fiducia di Marotta e Inzaghi, dimostrando solidità e affiatamento in un reparto difensivo che sta facendo la differenza. Nessun dualismo, solo gerarchie ben definite: Sommer titolare, Martinez pronto a crescere. Una scelta che sta portando frutti e che promette di regalare ancora soddisfazioni ai tifosi.

Con Sommer che continua a brillare a 36 anni e Martinez che si sta rivelando una riserva di lusso, l’Inter ha trovato la formula perfetta tra i pali. Sommer, arrivato dal Bayern Monaco nell’estate 2023 per circa 7 milioni di euro, si è riconfermato un portiere di altissimo livello, con 12 clean sheet in 28 presenze in Serie A nella stagione 2024/25.

Martinez, invece, acquistato dal Genoa per quasi 15 milioni nell’estate scorsa, si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, dimostrando di poter essere una riserva affidabile. Tra i due non c’è dualismo né alternanza programmata: Sommer è il titolare indiscusso, mentre Martinez sta crescendo passo dopo passo, con l’obiettivo di diventare il numero uno in futuro.

Niente Alex Meret, dunque, che aveva invece attirato l’attenzione di numerosi rumors. Il portiere del Napoli è in scadenza al 30 giugno prossimo ed è stato accostato più volte ai nerazzurri negli scorsi mesi. Per il Corriere dello Sport, però, non ci sarà margine di trattativa per il momento. L’Inter vuole confermare il suo duo di portieri per almeno un altro anno, dando la possibilità ai partenopei di rinnovare il proprio estremo difensore e confermarlo almeno per un’altra stagione.