Il Napoli vuole Frattesi: pronta la pedina giusta per l’accordo con l’Inter

Il Napoli insiste per Davide Frattesi e prepara l’offerta giusta per convincere l’Inter: c’è un nome perfetto per trovare l’accordo con i nerazzurri

Il calciomercato del Napoli può entrare presto nel vivo. Da diversi giorni i rumors riportano di un interesse degli azzurri per Oumar Solet, difensore dell’Udinese. Il club partenopeo ha provato a prenderlo per ben due volte dal Salisburgo, ma senza successo: prima nell’estate subito dopo la vittoria dello Scudetto, quando i 25 milioni chiesti dagli austriaci fecero saltare l’operazione, e poi a gennaio dell’anno scorso, con una richiesta di 13 milioni nonostante un lungo infortunio del francese.

Ma la difesa, che prevedrebbe anche il piano B e C sotto i nomi di Beukema e Gatti, non sarebbe l’unica priorità del d.s. Giovanni Manna. Il dirigente azzurro starebbe valutando anche Hojlund in attacco, ma, notizia delle ultime ore, è anche quella che porterebbe a Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è già stato accostato negli scorsi mesi al Napoli e in estate potrebbe esserci un nuovo tentativo.

Frattesi al Napoli, l’ipotesi scambio con Raspadori: che intreccio

La richiesta invernale dell’Inter per il proprio calciatore superava i 35 milioni di euro. Una cifra ritenuta impossibile da sostenere per qualsiasi club sulle sue tracce. Anche la Roma ha rinunciato e così il Napoli, che ha valutato di compiere altre mosse. Il minutaggio di Frattesi, però, è calato notevolmente in questa seconda parte di stagione e non è più pensabile una richiesta simile.

35 milioni dovrà essere il limite per l’operazione Frattesi e i partenopei starebbero valutando di intavolare uno scambio per evitare la spesa cash. Questa mattina, vi abbiamo riportato l’ipotesi di un passaggio di Jack Raspadori all’Inter per il prossimo anno. L’attaccante potrebbe essere la pedina perfetta per uno scambio di questo tipo e per affiancare Lautaro Martinez.

Marcus Thuram è già la spalla perfetta per l’argentino, ma l’Inter ha bisogno di una rosa profonda per rimanere competitiva in tutte le competizioni. Ecco, dunque, che crescono le possibilità di un intreccio che accontenterebbe tutti. Frattesi, infatti, potrebbe essere il centrocampista ideale di Conte, quello che con le sue incursioni potrebbe portare a un numero importantissimo di gol.

Come Vidal o Anguissa, anche l’ex Sassuolo avrà le chance di diventare uno dei calciatori più prolifici della rosa azzurra se si concretizzasse uno scambio così impattante. Discorso rimandano all’estate, quando i club torneranno a parlare, per capire i margini di una trattativa di tale portata.