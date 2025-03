Spalletti lancia Kean: la Fiorentina sta per perderlo per sempre – SerieAnews

Moise Kean stella Fiorentina è ora pronto a prendersi anche l’Italia: il suo futuro è in Premier League

Moise Kean è senza dubbio una delle più grandi rivelazioni di questo campionato. In Serie A è arrivato a quota 15 in 24 presenze di cui 23 da titolare, sono 20 in totale coppe comprese solo con la maglia della Fiorentina. E la media reti è altissima, con un gol ogni 133′. Numeri che lo piazzano al terzo posto nella storia dei bomber della Fiorentina a aver tagliato questo traguardo al primo anno nei campionati da tre punti, accanto a Luca Toni ed Alberto Gilardino.

Una stagione davvero scintillante per l’attaccante arrivato la scorsa estate a Firenze per 18 milioni di euro. L’acquisto dalla Juventus sembrava a dir poco azzardato, vista la cifra spesa per un centravanti che nella scorsa stagione aveva segnato zero gol in campionato. Ed invece si è rivelato un vero affare. Palladino ha costruito la squadra attorno a lui, gli ha consegnato le chiavi dell’attacco ed il numero 20, ritrovata la fiducia, sta brillando come mai in carriera.

Ha già superato i numeri della sua miglior stagione al Paris Saint Germain e non ha alcuna voglia di fermarsi, anzi. Stasera scenderà in campo con la maglia dell’Italia contro la Germania. L’infortunio occorso a Mateo Retegui gli consegna di diritto la maglia da titolare e Kean è pronto a dire la sua anche con la selezione.

Kean, sarà addio in estate? Dalla Premier bussano alla sua porta

La Fiorentina è in lotta per l’Europa, addirittura per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League ed avrà bisogno delle reti di Kean anche in Conference League, già cinque in questa edizione, lì dove l’obiettivo è provare a raggiungere la finale e conquistare il trofeo.

Firenze l’ha fatto decisamente rinascere, ma ora il futuro può essere altrove. “Colpa” anche di una clausola rescissoria da “appena” 52 milioni di euro. Una cifra troppo bassa e ghiotta per i club europei alla ricerca di bomber affidabili. L’attaccante è felicissimo a Firenze anche perché ha trovato l’ambiente ideale per esprimersi ma è chiaro che il classe 2000 sia destinato ad esibirsi su altri palcoscenici.

E dalla Premier League hanno già iniziato a bussare con grande forza. L’Arsenal è alla ricerca atavica di un bomber che possa garantire gol a pioggia ed il costo del cartellino di Kean è talmente basso che è impossibile non farci un pensierino. Un centravanti acquistabile a prezzo di saldo – visti i 52 milioni – fa gola ai Gunners ma anche ad altri club.

Non solo Premier: anche il Napoli lo vuole

Anche il Newcastle ed il West Ham hanno sondato la disponibilità del calciatore al trasferimento con il suo entourage. In Italia, invece, c’è il Napoli che lo osserva con interesse. Fisicamente e come modo di giocare ricorda molto Lukaku ed il bomber belga, con la Champions League da disputare il prossimo anno, avrà bisogno di un alter ego.

Le grandi manovre, insomma, sono già iniziate e si preannuncia un’estate davvero bollente attorno al suo nome. Con buona pace di Commisso che nulla potrebbe di fronte all’eventuale proposta da 52 milioni che è sempre più una spada di Damocle sulla testa del club gigliato.