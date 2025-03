Roma, rivoluzione in difesa: addio Hummels, tris d’assi nel mirino – SerieAnews

In casa Roma è pronta la rivoluzione in difesa in vista della prossima stagione: Hummels saluterà, tre i talenti nel mirino

La Roma è reduce da sette vittorie consecutive in campionato, un filotto che ha acceso le speranze dei tifosi per un posto in Champions League. Con 49 punti in classifica, la squadra di Ranieri si trova a solo quattro lunghezze dal quarto posto, un obiettivo che rimane a portata di mano. Ma mentre il presente si fa sempre più interessante, la dirigenza giallorossa è già al lavoro per il futuro, e uno dei settori su cui si concentreranno maggiormente sarà la difesa.

La situazione di Mats Hummels: ecco perché saluterà

Un capitolo che sicuramente segnerà il mercato della Roma è la situazione di Mats Hummels, arrivato a parametro zero lo scorso settembre. Il centrale tedesco ha messo piede nella Capitale con l’intento di dare una mano alla difesa, ma la sua permanenza a Roma è ormai destinata a durare solo una stagione.

A spingere il giocatore a lasciare la squadra è la sua lontananza dalla famiglia, con il figlio che vive in Germania e il difensore che non riesce più a conciliare la vita professionale con quella familiare. La decisione sembra ormai presa, e Hummels ha dichiarato recentemente: “Il futuro? Le cose con Ranieri vanno bene, vedremo…”. Al momento, non ci sono trattative in corso per un rinnovo del contratto, e l’addio a fine stagione appare sempre più probabile.

Nel frattempo, la Roma si prepara a salutare anche Hermoso, il difensore che, dopo il periodo in prestito al Bayer Leverkusen, tornerà alla base perché non sarà riscattato. Con questi cambiamenti in difesa, la squadra dovrà necessariamente cercare nuovi rinforzi per rafforzare il reparto e continuare a puntare a traguardi ambiziosi, come la qualificazione alla Champions.

Roma, occhi in Bundesliga: si punta un 2006

Con l’addio di Hummels e il ritorno di Hermoso che non resterà a Trigoria, la Roma ha bisogno di nuovi volti in difesa, e la dirigenza non sta di certo perdendo tempo. Ghisolfi, il direttore sportivo giallorosso, è già al lavoro per portare nuovi rinforzi a Trigoria, e uno dei primi nomi sulla lista è quello di Banks, difensore centrale classe 2006 dell’Augsburg.

I giallorossi avevano già tentato di acquistarlo a gennaio, con una proposta di 7 milioni di euro più 1 di bonus, ma l’offerta è stata rifiutata. Nonostante ciò, l’interesse per il giovane difensore è rimasto vivo, e lo stesso Banks ha dichiarato di essere rimasto colpito dall’offerta della Roma: “Quando ho saputo dell’offerta della Roma, sono rimasto subito colpito da quanto ci tenessero a me”.

Il ragazzo ha anche avuto una videochiamata con l’allenatore Claudio Ranieri, che ha voluto personalmente coinvolgerlo nel progetto. La Roma potrebbe riprovarci in estate, cercando di aggiudicarsi un talento giovane e promettente per il futuro.

Non solo Banks: si valutano due vecchi obiettivi

Ma non è tutto: tra i difensori che potrebbero arrivare alla Roma ci sono anche Balerdi e Marmol. Il primo, centrale argentino del Marsiglia, è stato già sondato dai giallorossi a gennaio. Nonostante l’interesse della Roma, il club francese non ha voluto cederlo, e la trattativa non è andata in porto. Ma la Roma potrebbe tornare alla carica quest’estate, con il Marsiglia che chiede circa 20 milioni di euro.

Il secondo nome è una vecchia conoscenza: Marmol, difensore centrale spagnolo del Las Palmas. Anche per lui la Roma ha avuto dei contatti a gennaio, ma alla fine ha virato su altre operazioni. Tuttavia, il giocatore rimane un’opzione concreta, e il suo costo si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Ghisolfi sta monitorando la situazione e potrebbe accelerare per chiudere l’operazione nelle prossime finestre di mercato.

Con questi possibili rinforzi in difesa, la Roma spera di costruire un pacchetto arretrato più solido, in grado di competere ai massimi livelli e dare continuità ai successi in campionato, ma anche più giovane. Se i giallorossi riusciranno a perfezionare questi colpi, non c’è dubbio che la squadra avrà il potenziale per crescere ulteriormente e continuare a lottare per le posizioni che contano.

La squadra di Ranieri ha già mostrato grande carattere e determinazione, e con questi rinforzi, potrebbe davvero fare il salto di qualità necessario per tornare a dominare in Europa.