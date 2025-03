Lazio, c’è un rischio Baroni: addio anticipato, Lotito ha già individuato il sostituto

In casa Lazio ora c’è un rischio legato a Marco Baroni: non è escluso un suo addio anticipato, Lotito ha già individuato il sostituto

Il cammino della Lazio in questa stagione è un po’ un’incognita. Nonostante il buon piazzamento in classifica, con i biancocelesti al sesto posto con 51 punti e a soli due punti dalla zona Champions League, la squadra sembra essere un po’ in crisi.

Le ultime due giornate, con un solo punto conquistato, hanno sollevato non poche preoccupazioni tra tifosi e dirigenza. Un rendimento altalenante che, unito a qualche scelta discutibile del tecnico, ha posto sotto i riflettori il futuro di Marco Baroni.

Baroni-Lazio, i nodi al pettine

Nonostante la Lazio sia ancora ben posizionata per l’obiettivo di qualificarsi in Europa, la gestione della squadra da parte di Baroni è finita sotto la lente di ingrandimento. Il direttore sportivo biancoceleste, Fabiani, ha dichiarato esplicitamente che il giudizio sul tecnico sarà rimandato a fine stagione.

Sebbene Baroni non sia ancora in discussione, ci sono diversi nodi che potrebbero influire sul suo futuro. Il tracollo contro il Bologna, una partita che ha segnato un punto di rottura, ha sollevato dubbi su alcune scelte tattiche. La gestione degli infortuni e le difficoltà nel trovare una continuità nelle rotazioni hanno inciso, ma non solo.

Insieme anche altre decisioni ritenute non ottimali dalla società, come l’esclusione di alcuni giocatori importanti dalle liste o l’insistenza su un modulo (il 4-2-3-1) che non sembra più dare i frutti sperati. La Lazio aveva iniziato la stagione con un’ottima impressione, ma a partire da dicembre il rendimento è peggiorato, complicando ulteriormente la situazione di Baroni.

Gli obiettivi della Lazio: le perplessità della dirigenza

La società e la tifoseria si trovano ora a un bivio: i sogni europei sono ancora vivi, ma la squadra deve ritrovare la forma che l’aveva portata a lottare per i posti che valgono la Champions League. La qualificazione in Europa League è l’obiettivo principale, ma la strada per raggiungerla si è fatta più tortuosa con il passare delle settimane.

L’incertezza sulle scelte del tecnico e la gestione dei giocatori hanno fatto crescere le tensioni all’interno dell’ambiente biancoceleste. Il confronto tra il presidente Lotito, Fabiani e Baroni è ormai quotidiano, con i due ultimi che hanno messo in chiaro le proprie perplessità riguardo le scelte dell’allenatore. Il futuro del mister dipenderà proprio dalla capacità di ritrovare la brillantezza della prima parte di stagione e di garantire alla Lazio una posizione di rilievo in Europa.

Il possibile sostituto: è un ex Campione del Mondo

Se le cose non dovessero cambiare, la Lazio potrebbe dover fare una scelta drastica a fine stagione. In caso di mancata qualificazione in Europa, Baroni potrebbe essere sostituito, e il nome che spunta con maggiore insistenza in queste ore è quello di Alberto Gilardino.

L’ex campione del mondo 2006, seppur accolto con scetticismo dai tifosi, rappresenta uno degli allenatori indicati per portare avanti il progetto di rinnovamento della rosa. La dirigenza della Lazio, infatti, sembra voler proseguire con un piano di ringiovanimento della squadra, con la valorizzazione dei giovani talenti come obiettivo primario.

Gilardino, pur non essendo visto come un “nome di peso” in termini di esperienza, sarebbe visto come l’uomo giusto per lanciare e far crescere i giovani. Un cambiamento che potrebbe non entusiasmare la piazza, ma che, stando alle intenzioni della società, sarebbe funzionale al progetto di crescita futura.

In ogni caso, come dichiarato da Fabiani, ogni discussione concreta su Baroni e su un suo eventuale successore sarà rimandata a giugno. Il destino della Lazio, quindi, potrebbe essere scritto nelle prossime settimane, a seconda dei risultati che la squadra saprà ottenere.

Sarà la qualificazione in Europa a determinare le sorti di Baroni, ma anche il nome del suo possibile sostituto. La Lazio è chiamata a decidere se continuare su questa strada o se cambiare rotta per puntare a un futuro che, comunque, rimane promettente.