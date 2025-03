Zirkzee, amara Premier League: persa anche la Nazionale, c’è ora un problema più grande – SerieAnews

Zirkzee, quant’è amara la Premier League: il bomber olandese ha perso anche l’Olanda ma c’è un problema ancora più grande per lui

L’anno scorso, di questi tempi, si iniziava a parlare di un futuro lontano da Bologna per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese stava spingendo il Bologna a suon di gol ed assist verso una storica qualificazione alla Champions League, poi centrata al termine di una cavalcata trionfale.

E diversi i club che iniziavano a mettere gli occhi su di lui. Di fatto tutte le squadre a caccia di un bomber che avesse anche i numeri da “10”, in grado di giocare spalle alla porta e con i compagni. Dalla Juventus al Milan fino al Napoli in Serie A. I bianconeri con il problema Vlahovic – non ancora risolto – i rossoneri impegnati nella sostituzione di Morata ed i partenopei Osimhen.

Tutti, poi, sappiamo com’è andata a finire. Zirkzee non gioca più in Serie A: ha ceduto alle lusinghe della Premier League e del Manchester United. Il Bologna l’ha ceduto per 40 milioni e l’olandese ha iniziato la sua avventura in Premier League.

Zirkzee, le difficoltà in Premier e le parole di Koeman

Chissà se starà maledicendo quel giorno in cui ha firmato il contratto oppure si starà ripetendo come un mantra “Ma chi me l’ha fatto fare”. Di certo c’è che l’annata di Zirkzee è stata completamente da dimenticare. Fin qui sono 44 le presenze con la maglia dei Red Devils con sei gol e due assist nelle cinque competizioni disputate ma anche la miseria di 2060 minuti disputati.

Un rendimento deludente per il bomber olandese che ha ricevuto critiche anche da parte di ex calciatori dello United, Rio Ferdinand in primis. Una situazione che gli ha fatto perdere anche l’Olanda. A tal riguardo in conferenza stampa è stato chiarissimo Ronald Koeman, CT dell’Olanda. “Siamo un po’ limitati in attacco, ma per ora lui non merita la nazionale, in futuro vedremo“.

Una vera e propria bordata che evidenzia ancor di più quale sia la situazione al momento dell’attaccante del Manchester. Le prossime settimane sarann decisive anche per capire il futuro del calciatore che potrebbe essere lontano dalla Premier League.