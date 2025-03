Dall’Inter alla Turchia, dalla Turchia all’Inter: giro vorticoso in attacco

L’Inter prepara una rivoluzione in attacco: un doppio incrocio con la Turchia e tante sorprese nel mercato nerazzurro. Scopri tutti i nomi in ballo

San Siro è ancora pieno di entusiasmo. L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo una stagione da protagonista, in piena corsa per un altro scudetto e con il mirino puntato sulle fasi calde della Champions League, con Coppa Italia e Mondiale per Club sullo sfondo.

Eppure, dietro le luci della ribalta, si muove un cantiere aperto. Il mercato estivo promette di riscrivere buona parte dell’attacco nerazzurro. Alcuni volti sono destinati a salutare, altri potrebbero arrivare con l’etichetta di colpi da novanta. E c’è un filo rosso che collega tutto questo, passando per la Turchia.

L’ultimo anno di Mehdi Taremi rischia di essere archiviato come una grande occasione persa. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, accolto come la soluzione perfetta per completare il reparto offensivo, il suo impatto è stato ben al di sotto delle aspettative. Tre gol fra tutte le competizioni, pochi minuti e tanti interrogativi.

I motivi? Taremi ha parlato apertamente di un problema muscolare che lo ha condizionato sin dall’inizio e lo ha costretto a rinunciare alla nazionale per concentrarsi sul recupero. Nonostante l’impegno, però, il campo ha detto altro. E quei 3,5 milioni di euro netti a stagione oggi sembrano un peso più che un investimento.

Per lui, si stanno riaprendo le porte della Süper Lig. Le big turche stanno sondando il terreno e sarebbero pronti a farsi carico del suo ingaggio, probabilmente pagando anche una cifra per il cartellino. Una soluzione che accontenterebbe tutti: l’Inter, che libererebbe spazio salariale, e lo stesso Taremi, che troverebbe un campionato con meno pressioni.

Mercato Inter 2025: rivoluzione in attacco e big in bilico

Il caso Taremi è solo la punta dell’iceberg. Perché in casa Inter si prepara una vera e propria rivoluzione offensiva. I dubbi su Joaquin Correa, mai davvero incisivo, e su Marko Arnautovic, frenato dagli infortuni e da una forma fisica che va e viene, sono concreti. E poi c’è un pensiero più grande, che riguarda uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

La società nerazzurra si trova davanti a un bivio: fare cassa per sostenere nuovi investimenti. E l’eventuale cessione di uno dei due titolari consentirebbe di finanziare l’acquisto di profili freschi, giovani, in grado di proiettare l’Inter ancora più in alto.

L’estate che verrà sarà un crocevia per l’attacco dell’Inter. Inzaghi vuole una squadra pronta a competere su ogni fronte, con alternative affidabili e di qualità. Il club si prepara a scelte importanti: chi parte, chi resta e chi può diventare il nuovo simbolo dell’Inter del futuro.

Arda Guler all’Inter: il sogno turco spinto da Calhanoglu

Il filo che collega Milano e la Turchia è più vivo che mai. E chissà che non sia proprio un talento turco a scrivere il prossimo capitolo di questa storia. Nel calcio, spesso, le strade che si chiudono portano ad altre ancora più sorprendenti.

Il nome che sta infiammando i sogni dei tifosi è quello di Arda Guler. Il talento turco classe 2005, in forza al Real Madrid, sta vivendo una stagione da spettatore. Solo pochi minuti concessi da Ancelotti, e la voglia di mettersi in mostra cresce. L’Inter osserva, con grande attenzione.

A spingere per il suo arrivo ci pensa Hakan Calhanoglu, che lo considera un fratello. Dal ritiro della nazionale turca, il messaggio è arrivato forte e chiaro: “Per me è come un fratello, spero venga a giocare all’Inter”.

L’idea è replicare l’operazione che il Como ha realizzato con Nico Paz: un prestito oneroso con diritto di riscatto e clausola di recompra a favore dei blancos. Magari con una cifra più alta di quella che ha concordato il Como, ovvero 9 milioni di euro. Una miseria, se pensiamo all’attuale valore di Nico. Guler potrebbe rappresentare il colpo ad effetto per un attacco nerazzurro che punta a restare competitivo in Italia e in Europa.