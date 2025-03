Meret, l’annuncio che non lascia dubbi: perché è la soluzione migliore per tutti

Alex Meret, l’annuncio non lascia proprio dubbi: ecco perché è la soluzione migliore per tutti

Sei stagioni con la maglia del Napoli cucita addosso, le prime solo da comprimario, colpa di qualche infortunio di troppo e l’arrivo di Ospina. Il riferimento è naturalmente Alex Meret, classe ’97, è arrivato in riva al Golfo con le stimmate del campione. Dalla Spal – via Udine – a Napoli, in una piazza esigente che storicamente ha avuto grandi numeri 1.

Appena 22 anni al suo arrivo a Napoli, Meret ha sempre preferito far parlare il lavoro. Bravissimo tra i pali, quasi insuperabile, quella piccola pecca nelle uscite che gli ha provocato più di qualche critica nel corso degli anni. Alex però è stato il portiere dello storico terzo scudetto.

Sembrava ad un passo dall’addio, lo Spezia dietro l’angolo prima di essere confermato e diventare imprescindibile, fondamentale per il tricolore. Anche nella turbolenta scorsa stagione è stato uno dei pochi a salvarsi, pur arrivando sul suo capo le solite critiche ad ogni incertezza.

Meret, rinnovo in vista: l’annuncio

Meret, eppure, è uno dei migliori portieri d’Italia, stabilmente nel giro della Nazionale ma anche dell’intera Serie A. E non è un caso che anche l’Inter aveva posato gli occhi sul numero 1 azzurro, da ieri 28enne. D’altronde i rumors sul suo contratto che non arrivava hanno alimentato gli interessi di altri club.

Il Napoli, però, ha sempre avuto ben chiaro cosa fare del portiere. Gli azzurri hanno sempre puntato su Alex: un rinnovo dietro l’altro, l’ultimo nell’estate del 2022 e valido fino al giugno del 2024 con opzione per una stagione successiva. Ed ora è in arrivo l’ennesimo contratto nuovo di zecca.

In occasione del Pepito Day, l’agente del portiere Federico Pastorello è stato ben chiaro sul suo rinnovo. “La trattativa è stata complicata, ma Alex ed il Napoli hanno in comune la volontà di continuare a lavorare insieme” ha spiegato, sostenendo come l’accordo vi sia in linea di massima. “Alex non ha mai chiesto altro che proseguire a Napoli perché si sente parte integrante della società” ha poi aggiunto il procuratore a sottolineare ancora una volta il legame tra il portiere e la società.

Meret leader azzurro: i dettagli del nuovo accordo

Alex Meret, quindi, rinnoverà con il Napoli. Per lui pronto un contratto biennale secco, fino al 2027, con 2,5 milioni di euro netti d’ingaggio per il numero 1. Altro che Milinkovic-Savic, portiere accostato al Napoli negli ultimi giorni. Il club partenopeo non si priverà del friulano ma, anzi, la strada proseguirà insieme. La miglior soluzione possibile per il Napoli.

Meret è ormai pienamente addentro le dinamiche di squadra e città, è un leader dello spogliatoio ed ha pienamente capito come affrontare anche i venti di burrasca quando soffiamo forti. Ma soprattutto è sempre stato affidabile, portando in un campionato diversi punti alla squadra azzurra con le sue parate.

Ed a 28 anni è nel pieno della maturità: privarsi di un estremo difensore come lui per poterne ingaggiare un altro sul mercato – spendendo cifre comunque notevoli – è un esercizio che non ha ragione d’essere. Non è pealtro semplice trovare sul mercato un estremo difensore valido ed affidabile.

D’altronde che il Napoli voglia puntare su Meret lo si è capito anche a gennaio, quando ha ceduto Caprile al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto, di fatto perdendolo definitivamente.