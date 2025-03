Milinkovic-Savic, un’altra pretendente: le big interessate sono 4

Milinkovic Savic continua a strabiliare e su di lui si sono drizzate le antenne delle big del nostro campionato: oggi ne registriamo almeno 4

C’è un momento nella carriera di ogni giocatore in cui serve fermarsi, guardarsi allo specchio e chiedersi: “E adesso?”. Per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, quel momento è arrivato.

Non è una questione d’età (anche se a 28 anni è arrivato il momento), né una semplice voglia di cambiare aria. È la sensazione che questo possa essere davvero il momento giusto per alzare l’asticella. Dopo stagioni in crescita costante, ora che si è preso il Toro sulle spalle e l’ha guidato a un campionato da applausi, le big di Serie A si stanno muovendo. E non solo.

Certo, a leggere i nomi dei club interessati, viene da pensare che il futuro del portiere serbo possa cambiare in fretta. La domanda è: quale sarà la sua prossima maglia?

Non è facile guadagnarsi la fiducia di una piazza come quella di Torino, lo sanno in pochi. Vanja lo ha fatto con pazienza e testa bassa. Anno dopo anno, parata dopo parata. Non è stato un percorso immediato: al Torino è arrivato da comprimario ma piano piano ha trovato la sua dimensione.

Oggi è uno dei portieri più affidabili della Serie A, con numeri solidi a dimostrarlo. Basti pensare che, nella stagione 2024/25, ha mantenuto la porta inviolata in 9 occasioni e ha parato 4 rigori su 5, un dato da top europeo. Impossibile quindi non pensare a lui per il prossimo anno.

Cifre che spiegano perché Lazio, Milan, Napoli e Roma abbiano acceso i riflettori su di lui.

Lazio, il ritorno di un Milinkovic-Savic: suggestione o realtà?

A Formello il nome circola da tempo. La Lazio, che a fine stagione dovrebbe salutare un insoddisfacente Ivan Provedel, è alla ricerca di un nuovo numero uno. E chi meglio del fratello del grande SMS, che in biancoceleste ha lasciato un’eredità importante? Ma non è solo una questione di nostalgia: Vanja piace per l’affidabilità e la personalità che ha mostrato in granata. Vedremo.

Attenzione anche al Milan, dove la situazione è delicata. Mike Maignan ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il rinnovo non si sblocca e la tentazione di monetizzare potrebbe portare a un addio inatteso. In quel caso nella lista rossonera c’è di certo anche Milinkovic-Savic, autore di una prestazione super proprio contro il Milan. Chevalier del Lille resta il primo obiettivo, ma occhio alle sorprese.

E poi c’è la Roma, dove anche Mile Svilar ha problemi contrattuali (scadenza 2026 anche per lui). Il rinnovo tarda ad arrivare e le sirene dall’estero, con squadre tra le quali ci sarebbe anche il Bayern Monaco, si fanno insistenti. Anche qui, se Svilar dovesse partire, il numero 1 del Toro sarebbe un’opzione concreta.

Napoli, c’è l’idea Milinkovic Savic. E Meret?

L’ultima venuta fuori è il Napoli di Antonio Conte. Alex Meret ha il contratto in scadenza nel 2025 e la trattativa per il rinnovo non si è ancora sbloccata. Secondo Gianluca Di Marzio, gli azzurri rinnoveranno col portiere friulano ma stanno seguendo con attenzione anche la situazione di Milinkovic-Savic.

Il punto è: il portiere granata può arrivare anche se si arriva a un accordo con Meret? Al momento appare difficile immaginare uno scenario del genere, con due portieri della stessa età e quasi dello stesso livello a giocarsi il posto. Diverso il discorso se l’attuale numero 1 non dovesse rinnovare.

E il Torino? Loro non hanno fretta. Vanoli sa che perdere Vanja sarebbe un colpo pesante, ma Urbano Cairo non ha intenzione di fare sconti. Si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe crescere se la concorrenza si accendesse.

E chissà che non possa esserci anche qualche club estero pronto a inserirsi, dalla Liga alla Premier League, dove il nome di Milinkovic-Savic comincia a circolare.