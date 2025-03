Come giocherà la Juve di Tudor: un cavallo di Troia per il prossimo allenatore

La Juve di Igor Tudor sta per prendere forma: si ripartirà dalla difesa a 3: un modulo caro al tecnico e con un obiettivo ben specifico

Manca soltanto l’ufficialità ma potrebbe essere solo questione di poche ore poi sarà tutto definito. Thiago Motta di fatto non è più l’allenatore della Juventus. All’italo-brasiliano non è stata concessa nemmeno l’ultima spiaggia del Genoa, la gara in cui poter rimettere a posto le cose e ripartire.

La decisione in chiave bilancio – il suo esonero sarebbe influito sul prossimo trimestre da “aggiustare” eventualmente con una cessione di un big a giugno – è stata spazzata via dal timore di perdere altro terreno per la Champions League. E così ribaltone immediato, con il nuovo tecnico già a Torino e pronto ad insediarsi alla Continassa.

Avrà una settimana di lavoro piena in vista del Grifone per dare già le prime indicazioni. Sarà Igor Tudor a prendersi l’onere di portare la Juve almeno al quarto posto, obiettivo minimo ed imprescindibile. Il croato ha superato Mancini perché disposto ad accettare un contratto da traghettatore per poi eventualmente lasciare le redini ad un nuovo tecnico oppure meritarsi la riconferma sul campo.