Tudor alla Juventus, chi sale e chi scende al Fantacalcio: non c’è solo Vlahovic

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus, ecco chi sale e chi scende al Fantacalcio dopo il suo arrivo: non c’è solo Vlahovic tra i nomi

Da ieri è ufficiale: Igor Tudor è diventato il nuovo allenatore della Juventus e lo sarà almeno per le prossime 9 partite. Il tecnico ha sostituito Thiago Motta, esonerato prima ancora del match contro il Genoa al rientro dalla sosta. Proprio la pausa per le nazionali ha portato alla decisione di cambiare guida, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli e i 7 gol subiti in due partite contro Atalanta e Fiorentina.

Lo spogliatoio era spaccato e il clima ormai compromesso. Serviva un cambio drastico e con Tudor è arrivato. Bisogna qualificarsi per la prossima Champions League per evitare danni economici fin troppo importanti. Ma il cambio in panchina potrà dare una svolta anche al Fantacalcio. Con l’addio di Thiago Motta ci saranno dei cambiamenti, con calciatori che saliranno e giocatori che scenderanno di valutazione.

Tudor alla Juventus: chi sale al Fantacalcio

Il primo nome è sicuramente quello di Dusan Vlahovic. Ai tempi del Verona, Tudor lo definì il miglior attaccante della Serie A, superiore persino a Victor Osimhen. La considerazione del serbo è altissima da parte del suo nuovo allenatore e anche al Fanta potrà ritornare ai fasti di un tempo. In questa stagione ha deluso le aspettative con 9 gol in 19 partite e una titolarità persa.

Occhi aperti anche su Teun Koopmeiners, che potrebbe ritornare ad avere anche ruoli più offensivi. Se così fosse, l’olandese avrebbe molte più chance di portare bonus al Fanta e far dimenticare, anche solo in parte, questa stagione da flop totale. Servirà recuperarlo anche mentalmente, dato che l’annata lo ha distrutto anche sotto quell’aspetto.

Infine Andrea Cambiaso, che, una volta recuperata la miglior condizione fisica, potrà finalmente tornare titolare sulla fascia sinistra come quinto di centrocampo. Sarà proprio lì che potrà tornare a esprimersi al meglio, diventando un fattore positivo per la Juventus, a differenza del suo rendimento degli ultimi mesi.

Juve affidata a Tudor: chi scende al Fantacalcio

Chi potrebbe risentire dell’arrivo di Tudor? Per impiego e minutaggio, Nico Gonzalez è il primo nome che viene in mente. Non potrà di certo giocare da quinto e sulla trequarti i nomi sono già tanti. Con Kolo Muani e Yildiz che partono avanti nelle gerarchie offensive, Koopmeiners sfruttabile anche dietro le punte e nomi come Mbangula che bene hanno fatto in stagione, l’argentino scivola nelle gerarchie.

Lo stesso Kolo Muani potrebbe segnare meno in questo finale di stagione. Già a secco da 5 turni, il francese non sarà più la punta accentratrice del gioco bianconero, ma più un sotto punta. Chiaramente potrà continuare a portare bonus, ma l’impatto che ha avuto al suo arrivo potrebbe rimanere anche un lontano ricordo nella mente dei tifosi.

Infine McKennie, che resterà il grande jolly, ma il cui impiego calerà drasticamente. A destra Conceiçao, a sinistra Cambiaso, ecco che l’americano si è visto chiudere la porta. Sarà comunque un nome a disposizione di Tudor per far rifiatare i titolarissimi, ma non sarà più di certo un nome di primissimo piano per la Juventus e i fantallenatori.