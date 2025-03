Napoli, un giapponese e 30 milioni per il brasiliano: Manna costruisce una squadra stellare – SerieAnews

Il ds del Napoli Giovanni Manna già lavora per potenziare la squadra per l’estate: assalto ad un brasiliano ed un giapponese, dalla difesa all’attacco tutti gli obiettivi

Il Napoli si prepara ad essere protagonista in vista del mercato estivo, con una cifra notevole da spendere per rinforzare la rosa e puntare ancora più in alto nella prossima stagione.

Con l’obiettivo di soddisfare le richieste di Antonio Conte, la dirigenza azzurra è al lavoro per rinforzare vari reparti e arricchire la squadra con nuovi innesti di qualità. Tra i focus principali, c’è il centrocampo e l’attacco, dove il club potrebbe fare importanti investimenti per dare un ulteriore slancio alla squadra.

Obiettivi del Napoli: rinforzi per il centrocampo e l’attacco

Il mercato estivo del Napoli non riguarderà solo rinforzi difensivi, ma anche l’attacco e il centrocampo. In particolare, l’attenzione si concentra su alcune trattative chiave che potrebbero dare un nuovo volto alla squadra. Per l’attacco, la priorità sembra essere un nuovo centravanti da affiancare a Lukaku, mentre la situazione di Raspadori e Simeone resta ancora incerta.

La dirigenza azzurra, infatti, sta valutando diverse opzioni, con un obiettivo in particolare che si distingue: Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese. Lucca ha dimostrato di avere le qualità per giocare in una grande squadra, e sebbene il suo costo si aggiri intorno ai 35 milioni, la sua adattabilità al gioco del Napoli potrebbe giustificare l’investimento.

Su Lucca c’è anche l’interesse di club inglesi come Manchester United e West Ham, ma se il Napoli decidesse di accelerare, potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio.

Non solo Lucca: il Napoli segue anche altri attaccanti, tra cui Bonny, giovane talento che ha attirato l’attenzione degli scout azzurri, ma con costi inferiori rispetto all’attaccante dell’Udinese. Questi rinforzi sono pensati per integrare al meglio l’attacco del Napoli e per garantirsi la possibilità di competere su più fronti nella prossima stagione.

Anguissa via? Frattesi nel mirino

Oltre all’attacco, anche il centrocampo è un reparto che potrebbe vedere l’arrivo di nuovi innesti. La situazione legata al rinnovo di Anguissa è infatti complicata, con il centrocampista che potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Per questo motivo, la dirigenza sta già cercando un giocatore di qualità per sostituirlo e dare maggiore profondità alla mediana.

Un nome che circola da tempo è quello di Davide Frattesi, giovane talento dell’Inter, che potrebbe rappresentare un ottimo colpo. Nonostante la richiesta di 45 milioni da parte dei nerazzurri, il Napoli è pronto a fare un investimento importante per portarlo alla corte di Conte.

Paixao e Sugawara: i colpi del Napoli nel mercato estivo

Oltre agli obiettivi principali per il centrocampo e l’attacco, il Napoli sta monitorando anche due profili interessanti per le fasce. Igor Paixao del Feyenoord è uno dei giocatori più in vista dopo una grande Champions League disputata con la sua squadra.

Il brasiliano è diventato un uomo mercato e il Napoli ha recentemente effettuato un sondaggio per capire meglio le sue richieste. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni più bonus, ma le qualità tecniche e la capacità di fare la differenza potrebbero giustificare l’investimento.

I tifosi del Milan ricorderanno la sua straordinaria prestazione nella gara di andata contro il Feyenoord, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria. La concorrenza per Paixao è alta, ma il Napoli sembra determinato a puntare su di lui come rinforzo per le fasce.

Infine, il Napoli ha messo gli occhi su Yukinari Sugawara, un altro profilo interessante che potrebbe arrivare in Italia la prossima estate. Il giapponese, che ha già attirato l’attenzione dell’Inter lo scorso anno, è un esterno di grande qualità che potrebbe fare al caso del Napoli come vice Di Lorenzo.

Il Southampton, club che attualmente detiene il suo cartellino, è virtualmente retrocesso in Championship, il che rende ancora più probabile il trasferimento del giocatore. Con una cifra di 12 milioni, il Napoli potrebbe concludere l’affare e portare Sugawara a vestire la maglia azzurra, aggiungendo un elemento di freschezza e qualità alla rosa.

Con questi movimenti, il Napoli si prepara a rinforzare ulteriormente la propria rosa e a lanciarsi in un mercato ambizioso. Non resta che capire quanto in là si spingerà la dirigenza per portare a termine questi obiettivi e prepararsi per una nuova stagione ricca di sfide.