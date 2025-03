Chelsea, assalto al pararigori: l’Italia rischia di perderne un altro – SerieAnews

Il Chelsea è a caccia di un portiere per la prossima stagione: assalto al pararigori, che guaio per l’Italia

Trenta calciatori in rosa e 16 in prestito, per un totale di 46 calciatori sotto contratto ed un valore di oltre un miliardo di euro. Il Chelsea potrebbe partecipare a tre campionati differenti con i calciatori che ha in rosa e di certo non vorremmo mai metterci nei panni di Enzo Maresca quando nei week end deve scegliere l’undici da spedire in campo.

Una sorta di lancio della monetina o chissà quale espediente utilizzi il tecnico italiano. Fatto sta che in estate, naturalmente, i Blues saranno ancora una volta una delle squadre più attive sul mercato. Il patron è pronto a nuovi invetimenti ed a potenziare una rosa che al momento è quarta in campionato alle spalle di Liverpool, Arsenal e della rivelazione Nottingham, con un punto di vantaggio sul Manchester City e due su Newcastle e Brighton.

Insomma, anche la qualificazione alla prossima Champions League è ancora in bilico sebbene la Premier League abbia diritto a cinque posti (manca di fatto solo l’ufficialità) in vista della prossima stagione. Maresca è pronto a chiedere rinforzi in ogni reparto ad iniziare dai portieri.

Chelsea, Sanchez e Jorgensen non hanno convinto: si guarda alla Serie A

Sono ben cinque gli estremi difensori sotto contratto, incluso Kepa Arrizabalaga in prestito al Bournemouth. In questa stagione il tecnico italiano ha alternato Robert Sanchez e Filip Jorgensen ma nessuno dei due ha convinto appieno l’allenatore. Inutile, poi allargare il discorso a Bettinelli e Bergstrom.

E così Maresca, da buon italiano, tiene ben a mente come la scuola tricolore sia la migliore per quanto riguarda gli estremi difensori. Sia per quanto riguarda gli autoctoni che per quelli stranieri acquistati all’estero e poi cresciuti sotto i sapienti insegnamenti dei nostri preparatori.

E così Maresca guarda proprio alla Serie A per rinforzare uno dei ruoli più delicati nelle squadre di calcio. Il Chelsea è così pronto a partire all’assalto di un portiere che si sta mettendo in mostra come affidabile para rigori oltre che per i suoi interventi tra i pali e non solo. Un portiere arrivato probabilmente alla piena maturità.

Chelsea, 20 milioni per il portiere

Il nome su cui puntano i Blues è quello di Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino e della Serbia. Maresca lo segue da tempo per la sua capacità di giocare con i piedi e l’abilità nel palleggio ma negli ultimi tempi è anche migliorato nettamente sia tra i pali che nelle uscite, dimostrando ormai di essere completo.

Ed il classe ’97 sembra proprio pronto per il salto definitivo in un top club. Nel contratto fino a giugno 2026 – con opzione per un’ulteriore stagione – con il Torino c’è peraltro una clausola di rescissione di 20 milioni di euro, una cifra quasi irrisoria per un portiere delle sue qualità. Questa è però valida solo fino a fine luglio e quindi il Chelsea dovrebbe accelerare i tempi se davvero vorrà mettere le mani sul portiere.

Di certo c’è che potrebbe aprirsi anche una sfida tutta interna in Premier, perché anche Guardiola monitora da vicino i progressi del serbo. Il calo di prestazioni di Ederson ha acceso l’allarme nel tecnico catalano che da sempre predilige i portieri abili con i piedi.