Conte, perché lasciare il Napoli sarebbe un errore: i motivi per restare in azzurro

Antonio Conte non dovrebbe lasciare il Napoli: ecco perché cambiare club a fine stagione sarebbe un gravissimo errore del tecnico leccese

Conte non deve lasciare il Napoli. Cambiare club a fine stagione sarebbe un autogol, un errore che il tecnico leccese, con la sua storia, non può permettersi. I motivi? Tanti, e tutti pesanti come macigni.

Da quando ha guidato la Juventus, oltre dieci anni fa, non ha mai abbandonato una squadra dopo una sola stagione. È uno che costruisce, che mette radici, che trasforma i sogni in trofei. E a Napoli sta piantando semi che potrebbero germogliare in qualcosa di grande, di epico, racconti che restano nei libri di storia.

La piazza partenopea lo ha accolto come un re. Conte conosce l’ambiente, ormai: il campo, i giornalisti, i tifosi che cantano il suo nome come fosse un inno. Ha capito Napoli, con le sue luci e le sue ombre, e Napoli ha capito lui. Lasciare tutto questo dopo un anno sarebbe come buttare via un tesoro appena trovato.

Conte-Napoli, dal mercato alle rivali: i motivi per restare

In estate, il Napoli metterà sul piatto 150 milioni di euro per un mercato cucito su misura per Conte. Non è roba da poco. Il tecnico darà indicazioni precise su chi comprare, quali pedine inserire per far girare la squadra come un motore perfetto. Poche altre società in Italia possono vantare queste disponibilità economiche e, soprattutto, questa libertà di scelta totale per l’allenatore.

È un’opportunità che capita sempre più raramente in Italia. Conte lo sa, e sa anche che con una rosa più forte e un anno di lavoro alle spalle, la seconda stagione potrebbe essere quella dello scudetto.

Immaginate: una preparazione atletica ancora più affilata, giocatori che già conoscono i suoi metodi e un gruppo plasmato a sua immagine e somiglianza. Il Napoli potrebbe diventare una macchina da guerra, pronta a giocarsi il titolo fino all’ultimo respiro, ancor più di quest’anno. Lasciare ora significherebbe rinunciare a vedere il frutto di un lavoro appena iniziato.

Inoltre, la piazza di Napoli ama Conte come poche altre potrebbero. È un sostegno smisurato, un’onda di passione che lo travolge ogni volta che mette piede al Maradona. Certo, alla Juventus ha conosciuto un affetto simile, ma lì una parte dei tifosi non gli ha mai perdonato il passaggio all’Inter, un tradimento che ancora brucia. A Napoli, invece, è un idolo senza macchia, un condottiero che ha riportato speranza in una città che vive di calcio.

Perché Conte può vincere lo scudetto con il Napoli

La prossima stagione potrebbe essere quella giusta. L’Inter resterà una corazzata, ma con una rosa che invecchia e che potrebbe mostrare qualche crepa. Milan e Juventus? Ancora alle prese con rivoluzioni, cambi di rotta e incertezze. L’Atalanta, che ha stupito tutti, rischia di cambiare pelle dopo anni di magie.

E il Napoli? Con Conte al timone, una squadra più rodata e un mercato da urlo, potrebbe davvero essere tra le favorite per lo scudetto. Non è un’ipotesi campata in aria, è una possibilità concreta, un sogno che si può toccare con mano.

Conte ha già dimostrato di sapere come si vince: tre scudetti con la Juventus, uno con l’Inter, una Premier con il Chelsea. Sa cosa serve per arrivare primi, e a Napoli ha trovato un club senza debiti, con una dirigenza pronta a seguirlo.

Si parla di un nuovo centro sportivo e persino di un progetto per uno stadio all’avanguardia, idee che Conte ha spinto con forza. Lasciare tutto questo dopo una stagione sarebbe incoerente. Lui, che ha lavorato tutto l’anno per fare del Napoli non una tappa di passaggio, ma una destinazione, non può tirarsi indietro ora.

Chi segue Conte da anni lo sa, non è uno che scappa. Quando ha preso in mano la Juventus nel 2011, veniva da un club in crisi, e in tre anni l’ha trasformata in una potenza. All’Inter, ha impiegato due stagioni per spezzare il dominio bianconero. A Napoli sta costruendo qualcosa di simile, passo dopo passo. Abbandonare la nave dopo un anno non è nel suo DNA, sarebbe come ammettere che il progetto non vale la pena, e Conte non è tipo da mollare a metà strada. Vuole lasciare un segno, e per farlo serve tempo.