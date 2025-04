Roma, Ranieri preparava il grande ritorno: la risposta di Friedkin

Ranieri sognava un ritorno romantico in panchina, ma la proprietà ha scelto una strada diversa. Una storia sorprendente, ma mai iniziata davvero

C’è qualcosa di irresistibile in questa Roma che, zitta zitta, ha cominciato a scalare la classifica come chi si presenta tardi a una festa e riesce comunque a rubare la scena.

Non è solo una questione di punti, ma di atmosfera. Di quelle serate all’Olimpico che sembrano avere sempre un po’ di storia in tasca, e di una squadra che ha smesso di piangersi addosso per tornare a respirare. L’ha riportata in vita Claudio Ranieri, uno che a Roma non deve mai dimostrare nulla ma riesce sempre a sorprendere tutti.

Il Testaccino è tornato per traghettare il gruppo fuori dalla nebbia. E l’ha fatto con la solita eleganza d’altri tempi e con quella calma apparente che maschera la lucidità feroce di chi conosce il mestiere. Ma adesso viene il difficile. Perché il futuro non si costruisce solo con le parole giuste, ma anche con le scelte giuste. E questa, per la Roma, è la madre di tutte le scelte: chi sarà il prossimo allenatore?

Chi guida un progetto come quello giallorosso deve avere più qualità che pazienza. Deve saper reggere la pressione del lunedì mattina nelle radio, dei meme su Twitter, delle curve che ti osservano come un tribunale popolare. E, soprattutto, deve avere un’idea. Per questo la Roma cerca un profilo che metta insieme carisma, visione e capacità di assorbire gli urti. Facile a dirsi, molto meno a trovarsi.

Il nome che gira da settimane, anche se Ranieri lo ha gentilmente depennato nella sua ultima conferenza stampa, è quello di Gasperini. Che resta il favorito, anche quando si finge che non sia. La piazza, intanto, si divide tra l’entusiasmo e l’allergia storica alle dichiarazioni poco diplomatiche del Gasp. Ma chi prende decisioni, in queste ore, guarda ben oltre gli umori del tifo.

Ranieri voleva riportare De Rossi alla Roma: Friedkin ha detto no

Ranieri stesso ha detto che nessuno dei nomi finora usciti corrisponde alla verità. E qui, attenzione, si apre uno spiraglio. Perché tra le opzioni che non sono uscite ce n’è una che ha avuto, in un momento preciso, più di un pensiero concreto.

Si tratta di un nome che a Trigoria ha lasciato una scia di malinconia e orgoglio. Una figura che divide, ma che ha dentro la Roma in modo viscerale. Ranieri, secondo quanto ci risulta, aveva davvero preso in considerazione Daniele De Rossi. Non per una strana operazione nostalgia, ma perché lo stima. E la stima è assolutamente reciproca, tanto che DDR avrebbe detto sì nonostante i tanti rischi legati ad un suo clamoroso ritorno in panchina.

Ranieri lo avrebbe riportato volentieri a casa, De Rossi sarebbe tornato, ma a quanto pare la proprietà non è stata dello stesso avviso: Friedkin ha risposto no. Dopo l’esonero di settembre, il ritorno dell’ex ‘Capitan Futuro’ non è mai stato realmente un’opzione sul tavolo dei Friedkin. Troppo rischioso. Troppo presto. Troppo tutto. E così, quello che poteva essere un gran colpo di teatro si è trasformato in una pagina strappata prima ancora di essere scritta.

Il quadro si chiude come si era aperto: con la sobrietà tipica di Ranieri. A fine stagione, insieme al ds Florent Ghisolfi, presenterà una lista di nomi. Niente colpi di testa, niente sentimenti da tifosi. Toccherà alla proprietà scegliere. E, per come si stanno mettendo le cose, sarà difficile rivedere De Rossi nella lista dei candidati.