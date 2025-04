Fiorentina, altro che Kean: lo United all’assalto di un’altra stella viola

Fiorentina, Moise Kean non è il solo finito nel mirino dei top club: c’è un’altra stella viola che potrebbe lasciare a fine stagione

La Fiorentina sta disputando un campionato davvero scintillante. I viola sono ottavi in classifica con 51 punti e sono appena cinque le distanze dal Bologna quarto. La squadra è peraltro reduce da due vittorie pesantissime, contro avversari in lotta diretta per la Champions League: ci riferiamo alla Juventus, annichilita con un secco 3-0 ed all’Atalanta, battuta per 1-0.

Due vittorie consecutive – sono tre nelle ultime quattro giornate – che hanno rilanciato i Viola e rinsaldato la panchina di Raffaele Palladino, messo nel mirino un giorno sì e l’altro pure. La scelta di puntare sul tecnico di Mugnano di di Napoli si è quindi rivelata più che azzeccata per Commisso che si sta godendo un finale di stagione che potrebbe regalare una sorpresa inaspettata.

Il patron, in tribuna in occasione della gara contro l’Atalanta, ha apprezzato eccome la sua squadra e soprattutto ha visto un Moise Kean in formato deluxe. Forse motivato ancor di più dalla sfida a distanza tutta tricolore con il compagno di Nazionale Retegui, il bomber ha offerto una prova solidissima segnando anche il gol partita.

Kean, stagione da protagonista in viola: ma non è il solo

E sono 16 in Serie A per il centravanti che ha abbondantemente sfondato quota 20 con la maglia della Fiorentina. Una stagione da applausi per Kean che acquistato la scorsa estate per 18 milioni dalla Juventus, si è rilanciato a Firenze trovando l’ambiente ideale per esprimersi.

E sono già diversi i top club che hanno messo gli occhi su di lui, “colpa” di una clausola rescissoria da appena 52 milioni di euro che Commisso vorrebbe togliere o quantomeno aumentare ad una cifra più congrua. Possibile che la prossima estate sia davvero torrida attorno all’attaccante dell’Italia, cercato sia in Italia che all’estero.

Kean, però, non è il solo calciatore della Fiorentina finito nel mirino delle big. Il Manchester United in estate è atteso da una nuova rivoluzione, l’ennesima, per provare a tornare vincente come un tempo. Diversi gli acquisti da effettuare in estate per potenziare ogni reparto, non solo l’attacco, lì dove Amorim vuole un bomber da almeno 20 reti a stagione dopo i flop Zirkzee ed Hojlund.

Fiorentina, De Gea può salutare: il Manchester United sogna il suo ritorno

Uno dei ruoli in cui sarà necessario apporre modifiche è senza dubbio quello del portiere. André Onana, acquistato per 50 milioni dall’Inter, nelle ultime due stagioni ha accumulato errori e critiche ad Old Trafford. Ben 137 reti incassate in 92 gare ma anche e soprattutto errori decisivi costati punti preziosi.

In compenso, il ricordo di David De Gea è ancora presente a Manchester. Il portiere spagnolo ha lasciato lo United nel 2023 a parametro zero dopo numerose critiche ma a Firenze, sotto la cura Palladino, è completamente risorto. L’estremo difensore è tornato ad essere decisivo ed uno dei portieri più forti della Serie A.

Il suo rendimento non è passato in sordina e lo United sta seriamente pensando ad un suo ritorno. Il contrato con la Fiorentina è in scadenza a giugno ma nel suo accordo c’è una clausola per l’estensione di un altro anno. A Manchester, però, vorrebbero riparare all’errore commesso nel lasciarlo partire e così sarebbero pronti a fiondarsi sullo spagnolo.

Chissà però se il numero 43 viola abbia voglia di tornare in Inghilterra oppure desideri restare a Firenze, in un ambiente in cui è amato e rispettato e dove sta rilanciando la sua carriera.