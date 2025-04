Serie A, l’annuncio del presidente spiazza tutti: “Resta il nostro allenatore”

L’annuncio del top club di Serie A ha spiazzato i tifosi: arriva la conferma dell’allenatore. Sarà ancora lui la prossima stagione? Le indiscrezioni

Sarà un finale di stagione rovente per numerose panchine di Serie A. Con tantissimi verdetti ancora da stabilire, il futuro dei tecnici è appeso ad un filo. Sono numerose le squadre che non hanno certezza del futuro: Napoli, Atalanta, Juventus, Roma, Milan e Lazio su tutte. Senza considerare quelle dei piani più bassi della classifica, dove salvezza o retrocessione faranno tutta la differenza del mondo.

Anche per chi è in corsa per lo scudetto o un posto in Europa, il piazzamento finale sarà l’ago che farà pendere la bilancia. Da Antonio Conte a Gasperini, passando per Tudor, Ranieri, Conceicao e Baroni. Sono tutti coinvolti in rumors di mercato su quello che sarà il destino a partire da giugno. Una decisione che dovrà essere presa in tempo per tutti, così da consentire la costruzione della rosa, attraverso il mercato, il prima possibile.

Milan, Scaroni conferma Conceicao? Le dichiarazioni

A stupire particolarmente i tifosi, sono state le dichiarazioni del presidente Scaroni alla Gazzetta dello Sport. Il patron del Milan, dopo aver discusso del futuro di Rafael Leao, si è concentrato anche su quello del proprio allenatore. Sergio Conceicao, infatti, è uno degli indiziati principali per saltare al termine del campionato, seppur con una Supercoppa italiana vinta e la possibilità di accedere alla finale di Coppa Italia.

Il nono posto attuale in campionato fa discutere e il rischio di non accedere neanche all’Europa League, almeno dal campionato, è altissimo. Eppure il presidente rossonero ha lasciato intendere che, per il momento, c’è stima nei confronti del lavoro che sta portando avanti il portoghese:

“Il nostro allenatore è Sergio Conceicao, nel derby di Coppa Italia ho visto una squadra grintosa, come piace a noi tifosi. Credo che la grinta sia proprio quella che il nostro allenatore ha traslato alla squadra. Anche la nostra capacità di rimontare dalle situazioni di svantaggio lo dimostra”.

Sia chiaro, Scaroni non ha dichiarato esplicitamente che la prossima stagione Conceicao sarà ancora il tecnico del Milan, ma lo ha sicuramente rassicurato per questo finale di stagione e per la grinta trasmessa alla squadra. Basterà? Difficile. Anche con Stefano Pioli furono rilasciate dichiarazioni di sostegno, ma a fine annata le parti si sono separate comunque.

Il Milan, a caccia di un direttore sportivo, potrebbe puntare seriamente a Roberto De Zerbi, mentre resta sullo sfondo il sogno Conte. Intanto si prepara a un finale di stagione che potrà regalare ancora qualche piccola soddisfazione.