Conte alla Juve: cosa c’è di vero ed i pro ed i contro di questa possibilità – SerieAnews

Antonio Conte prossimo allenatore della Juventus: cosa c’è di vero, perché il tecnico salentino può andare a Torino e perché l’operazione è complessa

In un campionato ancora tutto da decidere, con la lotta per lo scudetto tra il Napoli e l’Inter che continua a tenere tutti con il fiato sospeso, il nome di Antonio Conte è tornato prepotentemente sulla bocca di tutti. L’attuale allenatore dei partenopei sta vivendo una stagione da protagonista, con il suo Napoli secondo in classifica e pronto a dare battaglia fino all’ultimo per il titolo. Ma dietro le quinte, la sua situazione contrattuale potrebbe non essere così solida come sembra.

Conte è legato al club di Aurelio De Laurentiis fino al 2027, un contratto che sulla carta lo vincola per diversi anni ancora. Tuttavia, non è un segreto che la relazione tra il tecnico salentino e la proprietà partenopea si sia complicata nel tempo.

Se da una parte De Laurentiis ha premiato il lavoro di Conte, dall’altra alcune scelte come la cessione di Kvaratskhelia senza trovare un adeguato sostituto non sono andate giù al tecnico, che ha sempre avuto l’ambizione di costruire una squadra per vincere. La sensazione è che, al termine di questa stagione, i due si incontreranno per fare il punto della situazione e decidere se continuare insieme o separarsi.

Le voci su un possibile approdo al Milan

Nel frattempo, il nome di Antonio Conte è stato accostato a diverse squadre, e una di queste è proprio il Milan. Nella passata stagione, infatti, i rossoneri avevano valutato di portare Conte a Milano, ma alla fine la scelta cadde su Paulo Fonseca.

Con la situazione del club che potrebbe cambiare in estate, con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo che però non sarà Fabio Paratici, le voci su un possibile approdo di Conte al Milan non sono mai state del tutto spente. Tuttavia, al momento, nulla è certo, e la vicenda sembra essersi arenata, complicando il cammino dell’allenatore salentino verso San Siro.

Conte-Juve, il club vaglia l’ipotesi

Nonostante le numerose voci, c’è un club che vaglia il ritorno di Antonio Conte: la Juventus. È noto che il legame tra il tecnico e il club bianconero è molto forte, e dopo l’esperienza che li ha visti protagonisti insieme dal 2011 al 2014, il salentino ha sempre avuto un pensiero affettuoso per la sua vecchia squadra.

In effetti, nonostante i recenti cambiamenti in casa Juventus, con Igor Tudor in panchina fino al termine della stagione, la sensazione è che la dirigenza torinese non abbia mai abbandonato l’idea di riaccogliere Conte. Il tecnico salentino, infatti, vorrebbe tornare alla Juve, anche se la separazione avvenuta nel 2014 aveva lasciato strascichi difficili da sanare, almeno inizialmente.

L’ultimo veto è caduto: ma la questione progetto è un problema

Fino ad oggi, l’ostacolo principale per un ritorno di Conte alla Juventus era stato il veto della famiglia Agnelli, che aveva considerato il modo in cui si concluse l’avventura di Conte come troppo burrascoso. Tuttavia, negli ultimi mesi, John Elkann ha mostrato segnali di apertura, ed è possibile che questo veto venga finalmente rimosso.

Se Conte dovesse davvero tornare alla Juve, dovrà però affrontare una questione importante: il progetto. La Juventus sta cercando di costruire una squadra che possa tornare competitiva in Italia e in Europa, ma il tecnico salentino è noto per voler subito risultati concreti.

Questo, unito alla necessità di una squadra con ambizioni elevate, potrebbe rappresentare un punto di svolta. Nonostante tutto, Conte è pronto a sfidare le difficoltà e a portare la sua esperienza e il suo carisma in un nuovo capitolo alla Juve.

Il futuro di Antonio Conte, insomma, resta avvolto nel mistero. Quale sarà la sua destinazione finale? La sua storia con la Juventus è tutt’altro che chiusa, e ora toccherà alla dirigenza bianconera fare la mossa giusta per riportarlo a casa, o proseguire con altri piani. Non resta che attendere le prossime mosse, che potrebbero portare a un clamoroso ritorno sotto la Mole.