Thiago Motta e la lite con Giuntoli e lo spogliatoio, la rivelazione: “Sono molto infastidito”

Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista in cui ha svelato importantissimi retroscena sulla sua avventura alla Juventus appena conclusa

Un Thiago Motta versione fiume in piena quello che ha parlato quest’oggi al Corriere della Sera, svelando retroscena incredibili sulla sua esperienza alla Juventus, conclusa circa due settimane fa. Il tecnico è stato esonerato dopo i pessimi risultati contro Empoli, Atalanta e Fiorentina e ha lasciato spazio a Igor Tudor.

I bianconeri erano in corsa per il quarto posto, come lo sono ora, ma qualcosa si era rotto con l’ex centrocampista. La squadra giocava male e il peso di non aver mai lottato per lo scudetto, per l’ennesimo anno, ha fatto interrompere prima del tempo il rapporto con l’allenatore. Niente triennale come da contratto, le parti si sono separate anticipatamente.

Thiago Motta svela tutto: cos’è successo con Giuntoli e la squadra

Tra i temi trattati nella lunga intervista con Walter Veltroni, Thiago Motta si è soffermato a lungo anche sulle voci che lo hanno visto protagonista fuori dal campo. A lungo, infatti, si è detto che il tecnico avesse un pessimo rapporto con i giocatori e che, prima del suo esonero, avrebbe litigato pesantemente con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Proprio su tali aspetti, Motta, si è detto particolarmente infastidito e ha smentito:

“Queste sono le cose che mi danno fastidio, perché mi possono criticare come allenatore per le mie scelte e questo ovviamente l’accetto. Ma chi dice che io avevo lo spogliatoio contro è un bugiardo. Sono cose inaccettabili, non è vero. Mai nessuno con cui ho lavorato, in carriera, ha detto pubblicamente di avere avuto problemi con me. Alla Juve avevo un ottimo rapporto con tutti i miei giocatori dal punto di vista professionale e umano. Un rapporto basato sul rispetto, sulla chiarezza. Poi è normale che chi gioca meno possa essere meno contento”.

Sul rapporto con Giuntoli, che avrebbe dichiarato di essersi vergognato a sceglierlo come allenatore ha aggiunto:

“No. Non ho mai avuto la conversazione di cui si è scritto, mai. E mai ho avuto un litigio con il direttore, mai. Abbiamo parlato di come migliorare la squadra, come sempre, e lo abbiamo fatto con chiarezza e onestà, anche con opinioni diverse, come sempre si fa. Sono proprio queste bugie che non intendo lasciar passare”.

Dunque, anche in questo caso, Motta ha scelto la via della smentita, allontanando questi rumors legati a presunte liti e incomprensioni. Il rapporto lavorativo con la Juventus, però, si è comunque concluso. Il tecnico, ora, dovrà ripartire cercando altre strade, magari anche al di fuori dell’Italia, per ricostruire l’immagine dell’allenatore vincente che aveva ottenuto a Bologna.