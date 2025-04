Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid? No, anzi: gli sarà avversario!

Un grande campione del calcio mondiale ha in mente un futuro da protagonista, ma non al Real Madrid: Cristiano Ronaldo potrebbe clamorosamente tornare in Liga

C’è una domanda che circola nell’aria da qualche mese: cosa farà Cristiano Ronaldo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo? Lo immaginiamo sempre più vicino a un ruolo dirigenziale, ma mai avremmo pensato che potesse riguardare il mondo del calcio in un modo così… diretto.

Il fuoriclasse portoghese, infatti, sembra essere pronto a scendere in campo da presidente. E non stiamo parlando di una qualsiasi squadra. Ronaldo – secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’ – ha messo nel mirino un club che vive da anni una fase di transizione, tra difficoltà economiche e una tifoseria sempre più delusa.

Il progetto di Ronaldo, che si starebbe affiancando a un investitore molto potente (il principe saudita Mohamed Bin Salman), potrebbe essere il colpo che ridà vita alla squadra spagnola. Ronaldo avrebbe già messo le mani su parte della trattativa, sfruttando anche il suo rapporto personale con Peter Lim, l’attuale presidente del club.

Ma c’è un dettaglio che rende tutto più interessante: per Ronaldo e i suoi partner, l’affare si concretizzerà solo se il Valencia riuscirà a garantirsi la permanenza in Liga. E questa non è una missione facile, considerando che la squadra non se la sta passando bene. Ma andiamo con ordine.

La notizia è fresca, eppure non sembra così impossibile. Cristiano Ronaldo, che oggi gioca con l’Al-Nassr, ha sempre lasciato intravedere la sua voglia di restare nel calcio anche quando avrà chiuso la carriera da calciatore. Un po’ come molti altri grandi del passato, che non hanno mai veramente “smesso” di essere protagonisti nel mondo che amano.

Ronaldo, altro che Mondiale col Real: può essere presidente del Valencia

La situazione in casa Valencia al momento non è facile: il club è alle prese con problemi finanziari enormi, con lo stadio Mestalla che da anni aspetta una ristrutturazione che non arriva mai, e con una tifoseria che da tempo lamenta l’assenza di un progetto concreto.

Se Cristiano Ronaldo vuole davvero acquistare il Valencia, non può prescindere dal fatto che la squadra debba rimanere in Liga. Questo è l’unico modo per fare un investimento sicuro, che non rischi di mandare a monte tutto l’intero progetto. Il destino della squadra si giocherà nelle prossime settimane. Sarà difficile, ma non impossibile.

C’è una trama che sembra quasi scritta per un film: Cristiano Ronaldo, dopo aver conquistato il mondo del calcio con il Real Madrid, potrebbe trovarsi di fronte a un bivio inaspettato. Mentre qualcuno ipotizzava un suo ritorno al Real Madrid per il Mondiale per Club 2025, grazie a nuove regole FIFA che permettono trasferimenti temporanei, ma nel Real adesso c’è Mbappé e c’è un nuovo ciclo, quindi è molto complicato. E ora il suo futuro potrebbe prendere una piega ancora più sorprendente.

Immaginate Ronaldo, non più solo come leggenda del calcio, ma come un giocatore-presidente, pronto a vestire una maglia che non sia quella del Real, ma quella di una rivale storica. Un passo audace, un ritorno in campo con l’ambizione di lasciare un segno non solo come calciatore, ma come leader di una nuova era per un club europeo. Chi avrebbe mai pensato che, da leggenda a leggenda, Ronaldo potrebbe ancora far parlare di sé in una veste tutta nuova?