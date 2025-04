Napoli a rischio di penalizzazione? Tutta la verità sul caso

Il Napoli rischia una penalizzazione? Perché il club del presidente De Laurentiis è tornato al centro dei riflettori e cosa potrebbe succedere al club

Il caso plusvalenze del Napoli è tornato a far discutere. Al centro della scena c’è ancora lui, Victor Osimhen, il bomber nigeriano arrivato nel 2020 dal Lille per 71 milioni di euro, un’operazione che oggi è sotto la lente della giustizia sportiva. Ma non è solo una questione di numeri: con questo caso rispunta lo spettro di una penalizzazione in classifica che potrebbe scuotere il cammino del club partenopeo.

A dare il via a questo nuovo capitolo, come riporta Repubblica, è la procura della Federcalcio, che ha ricevuto dalla procura di Roma gli atti di un’inchiesta per falso in bilancio. Un’indagine che non si limita al trasferimento di Osimhen, ma chiama in causa anche il presidente Aurelio De Laurentiis e altre operazioni, come lo scambio tra Manolas e Diawara con la Roma. Insomma, un vero e proprio rompicapo. Ma cosa sta succedendo davvero? Facciamo un passo indietro per capirci qualcosa.

Caso plusvalenze Napoli: cosa c’è dietro l’affare Osimhen?

Tutto parte da quell’estate del 2020, quando il Napoli acquista Victor Osimhen dal Lille per 71 milioni di euro. Un’operazione complessa, che include anche la cessione al club francese di tre giovani promesse del vivaio – Manzi, Palmieri e Liguori – valutati 20 milioni, oltre al portiere Karnezis.

Sulla carta, un affare che sembrava mettere tutti d’accordo, ma che oggi fa storcere il naso a chi indaga. Il nodo? Quelle plusvalenze potrebbero essere state “gonfiate” per aggiustare i bilanci, un’accusa che nel calcio italiano non è certo una novità – basta pensare al caso Juventus – ma che per il Napoli sembrava un capitolo chiuso.

E invece no. Gli atti arrivati dalla procura di Roma hanno riacceso i riflettori, e non solo su Osimhen. C’è anche lo scambio tra Kostas Manolas e Amadou Diawara con la Roma, un altro tassello che la giustizia sportiva vuole esaminare con attenzione.

Si tratta di un puzzle intricato, e il procuratore federale Giuseppe Chiné ha ora 30 giorni per decidere se chiedere la revocazione del processo sportivo. Un procedimento che, ricordiamolo, si era già chiuso nel 2022 con il proscioglimento del Napoli e di De Laurentiis.

E qui entra in gioco un dettaglio cruciale: la Guardia di finanza avrebbe ascoltato alcuni dei ragazzi coinvolti nell’operazione Osimhen. Le loro deposizioni potrebbero essere il jolly che cambia le carte in tavola.

Penalizzazione Napoli: quali rischi corre il club azzurro?

Se la giustizia sportiva decidesse di riaprire il caso plusvalenze Napoli, le conseguenze potrebbero essere tutt’altro che una passeggiata. Il codice sportivo non scherza: le sanzioni vanno dalla semplice ammenda, fino alla temuta penalizzazione in classifica. Un taglio di punti potrebbe pesare come un macigno sul cammino degli azzurri, magari proprio mentre sognano di cucirsi un altro scudetto sul petto.

Il precedente della Juventus fa scuola. Nel 2023, i bianconeri sono stati puniti con 10 punti di penalizzazione per un sistema di plusvalenze fittizie, dimostrato da intercettazioni e documenti schiaccianti. Ma c’è una differenza che i tifosi partenopei tengono stretta: nel caso della Juve si parlava di una strategia consolidata, mentre per il Napoli, almeno per ora, si tratta di singole operazioni sotto esame. Questo potrebbe giocare a favore degli azzurri, magari riducendo l’entità di un’eventuale sanzione.

E i tempi? Se tutto si risolvesse entro fine aprile 2025, la penalizzazione potrebbe abbattersi già su questa stagione, tenendo i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Altrimenti, slitterebbe al prossimo campionato, un’ombra che aleggia sul futuro del club.