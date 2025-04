Roma, un protagonista di Ranieri rinnova: blindato con un nuovo contratto

Roma, arriva la notizia che i tifosi aspettavano: arriva il rinnovo di contratto per un protagonista di Ranieri

Il pareggio contro la Juventus non ha affatto frenato la Roma, anzi. I giallorossi hanno mostrato ancora una volta l’ottimo stato di forma chiudendo sul punteggio di 1-1 la sfida contro una diretta concorrente per il quarto posto. La squadra di Ranieri, sotto di una rete, ha prodotto il suo solito gioco fino a trovare la rete del pareggio e proseguire la striscia positiva.

Dopo una lunga serie di ben sette vittorie consecutive, il pari alimenta però il sogno di conquistare un quarto posto che sembrava utopia a novembre, un qualcosa di impossibile. Ed invece Ranieri ha regalato la svolta da traghettatore per poi lasciare a fine stagione, rivitalizzando anche diversi calciatori che sembravano ormai poco più che bidoni.

In primis Mats Hummels, diventato titolare in giallorosso nella sua ultima stagione da professionista, avendo annunciato l’addio al calcio. Anche Lorenzo Pellegrini, ad un passo dalla cessione al Napoli lo scorso gennaio ed invece trattenuto a Trigoria. E negli ultimi mesi sembra un calciatore ritrovato, sicuramente importante per la squadra giallorossa.

Roma, ingaggio ridotto e firma: Ranieri sorride

Tra i calciatori imprescindibili per la Roma c’è anche Saelemaekers. Arrivato in estate in uno scambio con il Milan dov’è finito Abraham, l’esterno belga è rinato sotto la cura del tecnico di Testaccio tanto da essere un titolare inamovibile in grado di regalare anche gol pesanti.

Chi, però, sta svettando più di tutti è Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è stato acquistato nell’estate del 2021 dal Genoa per ben 18 milioni di euro. Una cifra che non ha mai ripagato in prestazioni sul campo. Né a Roma tantomeno a Spezia e Cagliari ha mai dimostrato il suo valore ed in questa stagione è stato due volte vicino a lasciare i giallorossi.

La scorsa estate il suo trasferimento all’Atalanta è saltato solo per una questione burocratica mentre a gennaio il gol realizzato all’Eintracht Francoforte ha poi bloccato il trasferimento al Venezia. E Shomurodov è diventato protagonista subentrando dalla panchina. Ben 5 i gol da subentrato sui 6 realizzati in questa stagione, l’attaccante uzbeko è stato l’autore del gol del pareggio contro la Juve.

Ed il premio è subito arrivato: rinnovo del contratto fino al 2027 per il calciatore che si è abbassato l’ingaggio pur di restare in giallorosso. Il resto poi l’ha fatto il campo, con il calciatore che ha convinto Ranieri con prestazioni di livello e gol a raffica. L’attaccante, peraltro, ha un piccolo primato: dalla stagione 2020/2021 è il terzo calciatore ad aver realizzato più gol subentrando dalla panchina, ben 10 alle spalle di Lautaro Martinez e Pedro, rispettivamente a quota 16 ed 11.