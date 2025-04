Hojlund torna in Serie A, sfida accesa tra due top club: ecco dove giocherà

Rasmus Hojlund può tornare in Serie A, con due top club che sono pronti a darsi battaglia per la prossima stagione: ecco dove potrebbe giocare

Il calciomercato non dorme mai, e quando si parla di ritorni eccellenti in Serie A, il nome di Rasmus Hojlund è di quelli che fanno battere il cuore ai tifosi. Il giovane attaccante danese, attualmente al Manchester United, potrebbe presto riabbracciare il campionato italiano, dove ha lasciato il segno con l’Atalanta.

A dare la notizia è stato Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Hojlund non è un nome qualunque. Arrivato in Italia nel 2022 dall’Austria Vienna, ha incantato Bergamo con gol e prestazioni da urlo, tanto da convincere il Manchester United a sborsare ben 75 milioni di euro per portarlo a Old Trafford nel 2023.

Ma in Premier League le cose non sono andate proprio come nei sogni. Tra alti e bassi, il danese non ha trovato la continuità che cercava. E ora, con il mercato che scalpita, la Serie A potrebbe essere pronta ad accoglierlo di nuovo a braccia aperte. Ma dove potrebbe finire? Facciamo il punto su questa storia.

Rasmus Hojlund in Serie A: la Juventus in pole

Secondo Matteo Moretto, la Juventus è in vantaggio nella corsa al danese. I primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore sarebbero già partiti, e i bianconeri sembrano decisi a fare sul serio. L’idea è chiara: rinforzare l’attacco con un profilo giovane, fisico e già abituato al calcio italiano. Hojlund, a 22 anni, risponde perfettamente a questi requisiti, e il suo passato in Serie A è un biglietto da visita che non passa inosservato.

Ma perché proprio la Juventus? Semplice: i bianconeri stanno pianificando una rivoluzione in avanti. Con Dusan Vlahovic che potrebbe salutare Torino dopo il Mondiale per Club – magari direzione Premier League – serve un sostituto all’altezza. E Hojlund, con la sua velocità e il suo fiuto del gol, potrebbe essere l’uomo giusto.

Certo, strappare il danese al Manchester United non sarà una passeggiata: i Red Devils hanno investito tanto su di lui e potrebbero chiedere una cifra vicina ai 50-60 milioni di euro. Ma Giuntoli, maestro del mercato, ha già dimostrato di saper tirare fuori conigli dal cilindro: chissà che non ci riesca anche stavolta.

Hojlund al Napoli: un’opzione intrigante per Conte

Se la Juventus è in pole, il Napoli non sta certo a guardare. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, hanno messo Rasmus Hojlund nel mirino, anche se per ora altre piste sembrano avere la precedenza. Lorenzo Lucca dell’Udinese e Bonny del Parma sono nomi caldi per il calciomercato estivo, ma il danese resta un’opzione che fa gola. Serve un attaccante di spessore per affiancare Romelu Lukaku e Hojlund, con il suo mix di potenza e tecnica, potrebbe essere il colpo perfetto.

Certo, il Napoli dovrebbe fare i conti con un ostacolo non da poco: il Manchester United non lo lascerà partire a cuor leggero, e i costi potrebbero salire. Ma gli azzurri hanno già dimostrato di saper pescare talenti dalla Premier – pensate a Scott McTominay – e un ritorno in Serie A potrebbe stuzzicare Hojlund, che a Napoli troverebbe una piazza calda e un tecnico capace di tirare fuori il meglio da lui. Per ora è un’ipotesi, ma guai a sottovalutarla.