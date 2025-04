Osimhen, altro che Juve: firma e ingaggio da 15 milioni

Victor Osimhen ed un futuro ancora tuto da scrivere: non sarà alla Juve, arriva la proposta irrinunciabile per il bomber

Victor Osimhen è senza dubbio uno dei migliori centravanti d’Europa. Prolifico come pochissimi, nelle ultime stagioni è maturato definitivamente fino a diventare anche discretamente tecnico. E poi fisico e velocità, da sempre sue doti innate che lo rendono un centravanti quasi unico nel panorama mondiale.

Si può asserire senza alcun dubbio che riesca a spostare gli equilibri da solo. D’altronde la Serie A l’ha potuto constatare a Napoli. Il nigeriano è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto vinto con Spalletti in panchina: una stagione scintillante chiusa anche con il titolo di capocannoniere.

E pure nella scorsa stagione da dimenticare per gli azzurri, il suo bottino l’ha ugualmente garantito, superando quota 20 gol stagionali. Insomma, un centravanti che vede la porta come pochi e che segna in modo possibile ed immaginabile: di destro, di testa e di sinistro. Lo scorso settembre, dopo un’estate che più turbolenta non si può ed un mercato che l’ha visto protagonista, si è trasferito in prestito al Galatasaray.

Osimhen, 30 gol in stagione ed un futuro da decifrare

Una soluzione tampone per permettere al calciatore di vivere un’altra stagione da protagonista lontano da Napoli, considerata la sua esperienza in azzurro chiusa. E ad Istanbul ha numeri pazzeschi: 20 gol in 23 presenze in campionato a cui vanno aggiunti quattro assist, sei le reti in sette gare di Europa League e due marcature in altrettante gare di Coppa di Turchia.

In totale sono 28 reti in 32 presenze, una media davvero altissima che non può non ingolosire le big europee. D’altronde il prezzo di Osimhen è già fatto: bastano 75 milioni per ingaggiarlo, quelli nella clausola rescissoria – valida solo per l’estero – del suo contratto con il Napoli. Un importo che può quasi essere considerato un’occasione considerato il valore del bomber ed i prezzi dei centravanti in Europa.

Ma dove può finire Osimhen nella prossima stagione? Non è un mistero che la Juventus farebbe di tutto per portarlo a Torino. Giuntoli stravede per il calciatore, lo portò a Napoli dal Lille e lo vedrebbe più che bene con la maglia numero 9 della Juve. L’ostacolo più grande per i bianconeri è però De Laurentiis, decisamente restìo a cedere il calciatore ad una rivale.

L’offerta irrinunciabile: 70 milioni al Napoli e 15 al bomber

Possibile che alla fine Osimhen prosegua la sua carriera all’estero. Già, ma dove? In Premier League il Chelsea e l’Arsenal sono alla ricerca di un centravanti e di certo hanno i fondi sufficienti per poter acquistare il nigeriano. E nella lista delle pretendenti va inserito di diritto anche il Manchester United che potrebbe dare vita ad una nuova rivoluzione in estate e proporre in cambio al Napoli Hojlund, attaccante che però non scalda Conte.

Eppure sembra un’altra la destinazione di Osimneh. O, meglio, non è nuova perché ci riferiamo al Galatasaray. Il club giallorosso è entusiasta di Osimhen ed il calciatore è amato dal pubblico turco. E così il club è pronto ad aprire i cordoni della borsa. Nelle prossime settimane potrebbe anche arrivare l’offerta al Napoli: ben 70 milioni di euro, con un piccolo sconto rispetto all’importo totale della clausola e soprattutto un ingaggio da 15 milioni l’anno per tre anni al bomber.

Di fatto addirittura un aumento di salario rispetto agli oltre 10 milioni di euro che attualmente percepisce. Una proposta molto importante che piazza il Galatasaray in pole per il suo acquisto. E non è un caso che i dirigenti del club siano decisamente ottimisti sul buon esito della trattativa.