Cambiaso, il ritorno prima dell’addio: la nuova cifra per il cartellino e i club in corsa

Andrea Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione, stabilito il nuovo prezzo per il terzino: tutti i club sulle sue tracce

Andrea Cambiaso, il terzino che ha conquistato i tifosi della Juventus con la sua grinta e versatilità, si trova a un bivio. Dopo una stagione altalenante, il suo nome è al centro delle voci di calciomercato, con club di Premier League e non solo che lo tengono d’occhio.

Ma quanto vale oggi Cambiaso? E quali sono gli scenari che potrebbero portarlo lontano da Torino? Proviamo a fare chiarezza su una vicenda che tiene col fiato sospeso i tifosi bianconeri.

Il ritorno di Cambiaso: da riserva a titolare con Tudor

L’inizio della stagione non è stato semplice per Andrea Cambiaso. Spesso relegato in panchina, ha dovuto sudare per riconquistare un posto da titolare. Igor Tudor, però, sembra aver riacceso la scintilla.

Contro la Roma, il suo ingresso in campo ha portato una ventata di dinamismo, con quella corsa instancabile e la capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco che lo rendono un jolly prezioso. Non a caso, le sue qualità – dribbling, cross precisi e letture tattiche – continuano a far gola ai top club europei. Ma la domanda sorge spontanea: basterà questo exploit per blindarlo alla Juventus?

La verità è che Cambiaso, classe 2000, ha sempre avuto un debole per la maglia bianconera. Cresciuto tra Genova e le categorie minori, ha scalato le gerarchie con determinazione. Eppure, il calcio moderno non vive di soli sentimenti e il suo futuro dipende da numeri, bilanci e strategie di mercato.

Calciomercato Juventus: quanto vale Cambiaso e chi lo cerca

Per Cambiaso, la Juventus sembra aver fissato una cifra intorno ai 40 milioni di euro, un valore che riflette il suo talento ma anche la necessità del club di fare cassa. Fonti vicine alla società parlano di un interesse concreto da parte di big come il Manchester City, che già a gennaio aveva bussato alla porta di Giuntoli con un’offerta da capogiro, e il Liverpool, alle prese con l’incertezza sul rinnovo di Trent Alexander-Arnold.

Non solo Premier League: in passato, anche il Real Madrid aveva messo gli occhi sul terzino italiano, attratto dalla sua duttilità e dalla giovane età. Il Manchester City, in particolare, vede in Cambiaso il profilo ideale per il gioco di Pep Guardiola, un terzino capace di trasformarsi in mezzala, impostare l’azione e garantire equilibrio. Il Liverpool, invece, cerca un’alternativa di lungo termine per la fascia destra, e il nome di Cambiaso è in cima alla lista.

Il futuro di Cambiaso è intrecciato a doppio filo con le sorti economiche della Juventus. La qualificazione alla prossima Champions League è cruciale .Senza i ricavi garantiti dalla competizione europea, il club potrebbe essere costretto a un sacrificio doloroso per quadrare i conti.

A pesare sul bilancio bianconero ci sono anche i 15 milioni accantonati per l’esonero di Thiago Motta, una cifra che ha lasciato il segno. E poi c’è la questione dello sponsor di maglia: il nuovo accordo, che dovrebbe portare ossigeno fresco nelle casse, è ancora in fase di definizione. Infine, l’aumento di capitale annunciato dalla società sarà decisivo per capire quanto margine di manovra avrà Giuntoli sul mercato.

Senza il quarto posto in Serie A, la Juventus potrebbe trovarsi con le spalle al muro. In questo scenario, cedere un big come Cambiaso diventerebbe una scelta quasi obbligata. Ma non è solo una questione di soldi. Perdere un giocatore che incarna il mix perfetto di talento, grinta e identità italiana sarebbe un duro colpo per il progetto bianconero. D’altro canto, con la Champions in tasca e un bilancio più solido, la Juve potrebbe permettersi di blindare i suoi gioielli e costruire una squadra ancora più competitiva.